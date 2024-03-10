台股上周五（8日）再寫紀錄，在「權王」台積電（2330）一度衝上796元激勵之下，加權指數盤中以20065.5點創下歷史新高，金龍年開年以來，推升指數上漲的多為大型電子權值股，非電族群、中小型股還沒漲到。
除了台積電帶頭漲，其他電子權值股包括聯發科（2454）、瑞昱（2379）、聯詠（3034）等也助攻指數上漲，年後加權指數合計上漲1,689.25點，漲幅高達驚人的9.3％，不過指數上衝之際，還是有族群逆勢走跌，呈現「幾家歡樂幾家愁」態勢。
有資深分析師認為，台股這一波還沒漲完，若以台積電今年每股獲利（EPS）推估在33至38元之間，以本益比15至22倍計算算合理，股價高點在850元左右，另一派專家以台積電ADR來看，最新收盤價為146.37元，折合新台幣為887.24元，反觀台積電目前股價是784元，潛在漲幅仍可觀。
統一台灣高息動能（00939）與元大臺灣價值高息（00940）兩檔高股息ETF募得千億元銀彈等著進場，預估台股高點可能落在3月中，加上期貨結算及投信作帳、結帳，難以預期台股高點。
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