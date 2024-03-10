2024世界小姐（Miss World 2024）9日出爐，由25歲捷克小姐皮什科娃（Krystyna Pyszkova）摘下后冠，她奪冠後感性表示「非常感動」。皮什科娃目前仍是學生，雙主修法律及企管，精通英文、波蘭文、斯洛伐克語及德文，此外也已經在坦尚尼亞開辦英語學校。
綜合美國有線電視新聞網（CNN）、「印度快報」（The IndianExpress）等報導，9日在印度孟買登場的第71屆世界小姐選美大賽結果出爐，由25歲捷克小姐皮什科娃封后，她賽後受訪表示：「我非常感動、非常幸福，且非常興奮。」
她說捷克代表文化與自然的迷人之美，「我們有許多美麗的歷史名勝，我們有全歐洲最多的城堡，有許多事物值得一看，我非常有自信能代表美麗的捷克」。
世界小姐總決賽9日登場前，前40名佳麗一共通過健美、選美、才藝及公開演說等一系列比賽環節，在經典的問答環節上，佳麗們被問及與近期G20峰會有關的題目，當被要求闡述影響女性醫療保健的問題時，皮什科娃談到了消除女性月經的恥辱形象，她說經期是「作為女性的禮物」，不應該成為話題禁忌。
據印度電視台「Times Now」、新德里電視台（NDTV）等報導，25歲的皮什科娃目前正在捷克第一學府、位在布拉格的查理大學（Charles University）修讀法律，她同時也在奧地利茵士布魯克市應用科技大學（The Management Center Innsbruck，MCI）修讀企管，她精通英文、波蘭文、斯洛伐克語及德語等四種語言。
求學之餘，皮什科娃本身也是一名模特兒，據世界小姐官網介紹，她致力於慈善事業，在非洲國家坦尚尼亞為貧困兒童開辦英語學校，並擔任志工。
皮什科娃才華洋溢，曾在藝術學院修習9年，熱愛演奏橫笛及小提琴。
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