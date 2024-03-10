職業工會勞、健保繳費是依投保等級而定，保費計算有2種計算方式，包括有收入證明時，按實際收入認定月投保薪資級距與需繳的保費；無收入證明時，從最低月投保薪資開始投保，可以逐年調高。
透過職業工會勞保投保可以每年依自身狀況調整級距，惟工會都會有些限制，例如投保滿一年才可進行調整、每年可調整一次、每次上限15％（超過必須檢附證明文件）等，最快在投保的第六年就能提高到最高。
若想在60歲領到年金的天花板，最晚只要在49歲開始，逐年調高薪資級距，最快調整到55歲，就能達到最高級距，也就是目前最高45,800元的投保級距，也幾乎保證能領到天花板的退休金。
要注意的是，勞保投保薪資有5種狀況無法調薪，不能調就不要輕易調薪，才不會被勞保局盯上，包括傷病住院中、應徵召服病疫期間、傷病請假留職停薪、育嬰留職停薪、因案停職或被羈押為判決確定等。
此外，依規定，已領取勞保老年給付的退休族，就不能再投保勞保或就保，不過考量到退休族再投入職場，工作上仍然有職業災害的風險，可以只投保職業災害保險，因此職業災害保險，費用要由公司負擔。
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