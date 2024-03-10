外電引述知情人士指出，近年風靡全球的中國快時尚跨境電商平台SHEIN（希音），很快將被納入歐盟數位服務法（DSA）的監管，以遏制非法內容傳播。此舉意味SHEIN可能因違反規定，而面臨佔其全球收入至多6％的罰款。

綜合外媒報導，SHEIN對此表示，公司正與歐盟委員會進行定期和建設性的對話，以確保繼續遵守歐盟的法律法規。

報導稱，DSA新規要求線上市場追蹤其平台上的賣家，為客戶提供能夠標記非法內容的方法，並隨機檢測非法產品。已被納入DSA監管的平台還包括谷歌母公司Alphabet旗下YouTube；Meta旗下Facebook；社交平台X；阿里巴巴旗下全球速賣通（AliExpress）等。