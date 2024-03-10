大陸今年經濟增長目標定於5％左右，大陸全國政協經濟委員會副主任、大陸統計局前局長寧吉喆表示，大陸的投資、消費、出口「三駕馬車」中，消費最為有力；對於消費信心不足的問題，要從供給側提供更多有質量的消費，吸引民眾花錢。

每日經濟新聞報導，寧吉喆表示，2023年最終消費支出對大陸經濟增長貢獻率達到82.5％，說明消費是經濟增長的主要拉動力量。受外貿和國際市場環境影響，民間投資出現了微弱的衰退，消費發揮頂梁柱的作用，成為「三駕馬車」中最有力的一駕。

寧吉喆指出，今年消費的擴大、潛能的激發，對能否實現GDP增長5％左右的預期目標，將具有非常關鍵的作用。一些新的消費領域正在被開拓，比如跟數位化和網路化相關的消費，如網路購物、網路零售都和數位消費相關。

另一方面就是綠色消費、節能環保產品的消費、與綠色生活方式相關的消費，都具有較大潛能。此外則是健康消費，隨著收入的增長，人們不僅要吃得飽，還要吃得好、吃得安全，這些都是健康消費的範疇。

寧吉喆表示，在積極拓展新型消費的同時，不能忘了鞏固傳統消費，因為傳統消費和人們吃、穿、用密切相關，譬如汽車、家居、電子產品等都屬於傳統消費，這方面消費潛能釋放的空間很大，更新換代的需求也十分迫切。

另就居民消費信心不足的問題，寧吉喆強調，要想辦法讓民眾能夠合理地運用自己的收入進行消費，因此要從供給側為居民提供更多的新型消費和有質量的傳統消費，企業、商家應努力提供適應居民需求的消費品和商品服務。