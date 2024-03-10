截至今（113）年2月15日，大臺中作物栽培職業工會積欠勞工保險及勞工職業災害保險保險費已逾繳費寬限期，勞保局公布欠繳保險費之職業工會名單，勞保局針對該工會將依法移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付，若該工會之欠費係因保險費遭違法挪用，也將移送檢調單位偵辦。

勞保局說明，各職業工會每月向會員收取之保險費，如未依《勞工保險條例》、《勞工職業災害保險及保護法》規定期限彙繳至勞保局，其所屬會員被保險人申請各項給付將遭暫行拒絕給付，影響權益至鉅。

有兩類人適合在工會投保勞保，包括沒有固定雇主或沒有強制投保單位者、自營工作者等，例如小吃店老闆、計程車駕駛等；也有兩類人不適合加入職業工會勞保，一是連一個月2,000元都繳不起的人，建議先將充實自身財務再做其他打算；二是怕麻煩也不好意思麻煩別人的人，直接保國民年金比較快。

職業工會與公司投保（受雇投保）都享有勞工保險與職災保險、生育給付、失能、死亡及老年給付等，但職業工會沒有就業保險，包括失業期間領取6～9個月投保薪資6成的失業補助、育嬰留職停薪津貼、提早就業津貼、職業訓練生活津貼、補助全民健康保險費等。值得一提的是，工會加保的沒有勞退，只有勞保老年給付。

部分人為了獲得勞保保障，明明沒有工作卻在職業工會掛名投保，如經勞保局查明有不符合加保資格的情形，恐將取消其被保險人加保資格，已繳保險費不予退還外，如果有溢領保險給付，也將依法追還，得不償失。