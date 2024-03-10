【時報-台北電】綜觀近一周鐵礦石情勢，因世界第二大經濟體中國的政策制定者在備受關注的年度議會會議，全國人民代表大會（NPC）上製定了今年的主要經濟目標是5%左右，與去年類似，並宣布計劃將預算赤字佔經濟產出的3%(去年為3.8%)，也計劃發行1兆元特別超長期國債，北京當局承諾在未來幾年發行超長期中央政府特別債券，應有助於緩解因土地出讓金下降和地方政府融資平台去槓桿化而導致地方政府資金短缺的擔憂，儘管這些報告中沒有針對黑色金屬產業提出明確的目標，官員的言論重燃了投資者對中國當局將會採取更多刺激政策措施的希望，提升前景樂觀情緒。

加上，中國人民銀行(PBOC)行長亦表示，降低銀行存款準備率(RRR)仍存有空間，中國人民銀行將在第二季下調存款準備率25個基點，並在第四季再下調存款準備金率25個基點，以支持流動性並確保政府債券的順利發行，疊加海關數據顯示，2024年前兩個月中國鐵礦石進口量增加8.1%，達到2.0945億公噸，創兩個月歷史新高，帶動需求前景有所回升，致近一周新加坡和大連鐵礦石期貨價格走勢反彈上揚。

影響價格波動品項有(20240301~20240307)：

3/5 大連期交所9月交割鐵礦石漲1.48%，報每噸821.5人民幣。。

3/6 新加坡交易所58%鐵礦石近月漲1.27%，報每噸105.38美元；62%鐵礦石近月漲0.8%，報每噸116.99美元。

3/7 大連期交所9月交割鐵礦石漲1.89%，報每噸837.5人民幣。

(編輯:呂方維)(商品行情網)