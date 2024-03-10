【時報-台北電】綜觀近一周芳香烴和烯烴走勢，其中芳香烴市場多呈支撐；純苯因下游盤面有撐，故買盤入市積極性較好，觀望情緒緩解，買賣盤分歧縮小，令韓國市場截至周四(3/7)報1015美元/噸，漲逾一周新高；苯乙烯SM隨著成本出現連跌後反彈，市場出貨及補貨有所博弈，主力盤價升量縮，令大陸市場報1136美元/噸，近一周漲1.3%；甲苯由於下游需求尚未恢復，氣氛持續僵持，短線基本面仍偏弱，促使大陸市場報891美元/噸，近一周跌0.6%。

烯烴市場呈堅挺態勢，丁二烯BD雖北方外銷貨源有增量態勢，但由於供方價格連續推高對市場存在一定提振，部分商家報盤相對堅挺，令大陸市場截至上周五(3/1)報1301美元/噸，漲逾19個月新高；乙烯受益於下游觀望氣氛鬆動，而入市成交表現尚可，令東南亞市場截至周四(3/7)報1011美元/噸，突破1000美元大關；丙烯因生產企業出貨較為順暢，市場交易氛圍良好，加上企業庫存維持低檔，令韓國市場截至周四(3/7)報816美元/噸，漲逾3個月高價。

影響價格波動品項有(20240301-20240307)：

03/01 丁二烯BD大陸CFR，報1301美元/噸，漲逾19個月新高。

03/07 乙烯東南亞CFR，報1011美元/噸，突破1000美元大關。

03/07 丙烯韓國FOB，報816美元/噸，漲逾3個月高價。

03/07 苯韓國FOB，報1015美元/噸，漲逾一周新高。

03/07 苯乙烯SM大陸CFR，報1136美元/噸，近一周漲1.3%。

03/07 甲苯大陸CFR，報891美元/噸，近一周跌0.6%。

(編輯：王聖為)(商品行情網)