【時報記者任珮云台北報導】台股周線連八紅，近關怯下，上周五日成交值逾5000億元。法人分析，以大盤週漲幅來看，加權指數上週大漲849.39點，週漲4.49％，但以3/8單日指數表現來看，雖攻上2萬點，但是指數開高走低，盤中最高來到20065.5點，收盤指數19785.32點，成交量部分更是創下5713.56億元大量，配合黑K棒以及上市1,030檔個股中，下跌家數竟高達802檔個股，看起來，大盤頗有居高思危的味道。

台股本波2萬新高，主要受惠美國AI股火熱，統計上週至3/7至，輝達+12.63％、高通+7.74％、愛司摩爾+5.7％、美超微更是上漲超過30％，台積電ADR則是上漲11.43％，在ADR引領下，台積電現貨跟漲，上週漲幅達13.79％，股價直奔796元高點，台積電股價表現創造兩個奇特現象：（1）自今年以來股價一路走高創下5個跳空缺口，突破技術指標第三個缺口為竭盡缺口的罕見現象；（2）年初至今股價大漲203元（＄796-593），貢獻台股指數1,600點。目前台股盤面結構呈現不均衡態勢。

根據證交所資料，台股連續五日收盤指數刷新紀錄，成交量也逐漸放大到5000億元以上；8日外資買超432.45億元，累積近一週外資買超達904億元，外資動能依然充沛。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，面對近期盤面風格出現變化，主要是由資金面輪動等因素所帶動，儘管部分AI概念股近期可能因漲多、評價面被推高而面臨調節賣壓，但若以美股財報等數據表現與產業展望來看，仍都顯示正向，AI與半導體主題仍是主流，盤面風格轉換可視為短期現象。

就題材上，安聯投信台股團隊表示，核心布局方向包括電源、散熱規格與高速傳輸等仍具利基，AI和半導體仍是主流方向不變；就AI、半導體等族群消息面來看，亦有新訊息挹注，有利後市；就投資建議上，由於現階段資金輪動相當快，上下波動幅度一定會加大，提醒投資人切勿任意追高，可伺機留意具長線趨勢利基的題材或族群，伺機分批佈局。