【時報記者王逸芯台北報導】統振(6170)2月合併營收為2.14億元，主要得益於金融科技與通訊事業的成長，助力統振今年2月營收不畏農曆春節長假及工作天數減少的影響下，年成長24.64％；累計前2月合併營收為4.56億元，年增加24.60%。

統振表示，從兩大事業體累計前2月營收表現來看，除了金融科技與通訊事業因Q pay的匯款筆數與會員數受益於移工年終獎金效應及紅包行情而持續創高，奠定公司營運規模放大外，流通事業的業績亦隨著旗下代理之新品Adidas個人洗護用品、以及德韓彩妝品、金頂與東芝電池等多樣產品良好的銷售表現，明顯較去年同期成長，雙事業體正向的業績展現，推升統振前2月營收表示。

根據內政部公布的人口統計數據，受出生人數持續低於死亡人數、國人恢復戶籍情形趨緩所影響，2024年2月台灣總人口回降至2342萬人，終結自2022年6月至2024年1月單月人口數正成長紀錄，與此同時，為補足勞動力的缺口，政府確定引進印度移工來台，近期台、印雙方也已完成MOU換文，有助統振憑藉先進者競爭優勢，開拓更多移工市場版圖。統振日前也已著手籌備增加匯兌國、洽談印度方面合作金融機構等事宜，隨著未來印度移工正式引進，以及統振在印度匯款機制順利落地，也將使統振所從事的外籍移工小額匯兌業務地區，由泰國、越南、印尼、菲律賓再增加印度到5個移工輸出國家，奠定統振外籍移工國外小額匯兌QuickPay業務新一波成長動能。

展望2024年，統振對於營運表現持續穩健向上成長深具信心。除了著重在高穩定現金流之金融科技事業體，全力搶占更多外籍移工匯兌市場的版圖，並持續與合作夥伴推進並深化外籍移工國外小額匯兌QuickPay多樣性業務內涵，朝擴大市占率目標邁進，搶攻移工完整生活Q生態系商機，以期隨著在台灣外籍移工匯款的市占率持續提升，擴大金融科技與通訊事業營運規模，扮演統振未來營運與獲利動能。