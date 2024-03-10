【時報-台北電】2024年2月上市櫃營收哪些公司不但營收雙成長，且為外資投信同步鎖定的「土洋齊拱股」？「時報資訊」不斷電連續整理報導！截至9日累計1534家公司已公布營收成績單，京城銀(2809)、建國(5515)及中裕(4147)等4檔個股單月營收除繳出月增、年增雙成長的好成績外，更因各擁業績成長題材，近10日躍居外資及投信同步鎖定買超的簇擁標的。

2月營收繳出月增、年增雙成長個股共計172檔大多分布在生醫業、營建業及半導體等類股。進一步篩選近10日外資、投信同步買超的「土洋齊拱股」，上市公司計有2檔、上櫃公司計2檔。外資及投信同步買超股，依合計買超張數排序，上市公司依序為京城銀(2809)及建國(5515)。上櫃公司依序為中裕(4147)及晶呈科技(4768)。

4檔營收雙增土洋齊拱股，再進一步觀察其近10日股價波段表現，上市個股以京城銀(2809)漲17.57%，表現最為突出；上櫃個股晶呈科技(4768)以漲15.47%，名列第一，第二名為中裕(4147)，上漲0.52%。顯見業績雙成長股，挾帶基本面、籌碼面雙優題材，躍居成為盤面指標，短線股價亦相對有表現。

●2月營收雙成長，土洋齊拱股排行：

※上市個股

1.京城銀(2809)近10日外資及投信分別買超1.00萬張及0.08萬張，合計買超1.08萬張、買超4.86億元；近10日波段漲17.57%。

2.建國(5515)近10日外資及投信分別買超0.20萬張及0.00萬張，合計買超0.20萬張、買超0.37億元；近10日波段漲2.51%。

※上櫃個股

1.中裕(4147)近10日外資及投信分別買超0.05萬張及0.10萬張，合計買超0.15萬張、買超1.78億元；近10日波段漲0.52%。

2.晶呈科技(4768)近10日外資及投信分別買超0.06萬張及0.00萬張，合計買超0.06萬張、買超1.35億元；近10日波段漲15.47%。

(編輯：李慧蘭)