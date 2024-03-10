【時報-台北電】2024年2月上市櫃營收哪些公司不但營收雙成長，且為外資投信同步鎖定的「土洋齊拱股」？「時報資訊」不斷電連續整理報導！截至9日累計1534家公司已公布營收成績單，京城銀(2809)、建國(5515)及中裕(4147)等4檔個股單月營收除繳出月增、年增雙成長的好成績外，更因各擁業績成長題材，近10日躍居外資及投信同步鎖定買超的簇擁標的。
2月營收繳出月增、年增雙成長個股共計172檔大多分布在生醫業、營建業及半導體等類股。進一步篩選近10日外資、投信同步買超的「土洋齊拱股」，上市公司計有2檔、上櫃公司計2檔。外資及投信同步買超股，依合計買超張數排序，上市公司依序為京城銀(2809)及建國(5515)。上櫃公司依序為中裕(4147)及晶呈科技(4768)。
4檔營收雙增土洋齊拱股，再進一步觀察其近10日股價波段表現，上市個股以京城銀(2809)漲17.57%，表現最為突出；上櫃個股晶呈科技(4768)以漲15.47%，名列第一，第二名為中裕(4147)，上漲0.52%。顯見業績雙成長股，挾帶基本面、籌碼面雙優題材，躍居成為盤面指標，短線股價亦相對有表現。
●2月營收雙成長，土洋齊拱股排行：
※上市個股
1.京城銀(2809)近10日外資及投信分別買超1.00萬張及0.08萬張，合計買超1.08萬張、買超4.86億元；近10日波段漲17.57%。
2.建國(5515)近10日外資及投信分別買超0.20萬張及0.00萬張，合計買超0.20萬張、買超0.37億元；近10日波段漲2.51%。
※上櫃個股
1.中裕(4147)近10日外資及投信分別買超0.05萬張及0.10萬張，合計買超0.15萬張、買超1.78億元；近10日波段漲0.52%。
2.晶呈科技(4768)近10日外資及投信分別買超0.06萬張及0.00萬張，合計買超0.06萬張、買超1.35億元；近10日波段漲15.47%。
(編輯：李慧蘭)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：