【時報-台北電】2024年2月上市櫃營收哪些公司不但創下單月歷史新高，且為法人積極壓寶對象？「時報資訊」不斷電連續整理報導！截至9日累計1534家公司已公布營收成績單，共計9家單月營收創歷史新高，其中鈊象(3293)、辛耘(3583)及視陽(6782)等個股，業績一把罩深受法人青睞，近10日上市吸金王由辛耘(3583)搶下，法人累計砸入銀彈2.80億元，買超0.07萬張；上櫃則為鈊象(3293)，累計吸金9.48億元，法人買超0.10萬張。
9檔單月營收創歷史新高個股，上市公司計有5檔、上櫃公司計有4檔，大多分布在生醫業、觀光業及文創業等類股。在法人買超方面，業績題材火爆亦成為法人積極鎖定的標的，依近10日法人「百萬級」銀彈壓寶股排序，上市公司依序為辛耘(3583)、視陽(6782)及隆大(5519)，買超金額介於2.80億元~0.07億元。上櫃公司依序為鈊象(3293)。
上市櫃單月營收新高股，法人重金壓寶前段班個股，進一步觀察股價表現，近10日股價表現勝大盤個股，其中以鈊象(3293)表現最為亮眼，波段漲幅逾31.01%，鈊象(3293)等個股不但2月營收創下歷史新高，更有法人買超加持，且短線股價相對有表現，可望成為盤面上聚焦的標的。
●營收登天，法人重金壓寶股排行：
※上市個股
1.辛耘(3583)近10日三大法人買超金額2.80億元、買超0.07萬張；近10日波段漲3.94%。
2.視陽(6782)近10日三大法人買超金額0.26億元、買超0.01萬張；近10日波段跌6.43%。
3.隆大(5519)近10日三大法人買超金額0.07億元、買超0.02萬張；近10日波段跌2.12%。
※上櫃個股
1.鈊象(3293)近10日三大法人買超金額9.48億元、買超0.10萬張；近10日波段漲31.01%。(編輯：李慧蘭)
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