以色列醞釀進攻加薩南部大城拉法，美國總統拜登昨（9）日重砲批評以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）「正在傷害以色列」，他警告進攻拉法將是踩紅線，不過他也強調「永遠不會離開以色列」。

綜合美聯社、《以色列時報》（The Times of Israel）報導，拜登昨日接受微軟國家廣播公司（MSNBC）專訪，關於以軍如何應對哈瑪斯，拜登說他相信尼坦雅胡的作法「傷害以色列多於幫助以色列」。

“The defense of Israel is still critical,” President Joe Biden tells Jonathan Capehart. “But there's red lines that if he crosses…cannot have 30,000 more Palestinians dead.” pic.twitter.com/0SAPJySAYS — MSNBC (@MSNBC) March 9, 2024

拜登在訪談中重申支持以色列追緝哈瑪斯的權利，不過他也認為尼坦雅胡應該對因為行動而殞落的無辜生命投注更多關注，談到加薩的死亡人數時他說：「這與以色列的主張背道而馳，我認為是很大的錯誤。」

美聯社評論，過去幾個月來，拜登持續警告以色列可能因為加薩平民死傷不斷上升而失去國際社會支持，昨日的最新發言凸顯美以兩國領袖之間的關係日益緊張。

哈瑪斯2023年10月閃電突襲以色列後，拜登旋即飛往以色列展現支持，當時他還與尼坦雅胡擁抱。（資料照／美聯社）

當談到以軍準備進攻有130萬巴勒斯坦人尋求避難的拉法（Rafah）時，拜登直言是「紅線」，「不能再有更多巴勒斯坦人喪命…」，強調仍有「其他方式」回應哈瑪斯去（2023）年10月對以色列帶來的創傷。

儘管警告攻入拉法是紅線，拜登仍強調他永遠不會離開以色列，稱防衛以色列仍相當重要。他說：「這是條紅線，但我永遠不會離開以色列，防禦以色列至關重要，我不會切斷武器，如此一來他們就沒有鐵穹（飛彈防禦系統）來保護他們，這不存在紅線。」

拜登近期積極敦促以哈於10日穆斯林齋戒月（Ramadan）開始前停火，儘管目前機會渺茫，拜登昨日仍稱他認為「永遠有可能」。

值得注意的是，拜登7日發表完國情咨文演說後，在台下與布林肯等官員私下交談時忘記關麥克風，被聽到他抱怨尼坦雅胡，稱要和對方「攤牌」，還不忘叮囑在場官員替他保密，結果一席話全被媒體錄了下來。