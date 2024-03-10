過去MEMS麥克風晶片由歐美大廠壟斷已久，現在鈺太科技除了在筆電市場熬出頭，更在手機、助聽器、車用和耳機找到了新機會，並且取得不錯的成績。

隨著AI快速發展，也帶動邊緣運算需求提升，不管是筆電、手機、甚至車子都有可能導入AI。人要與這些裝置互動，就需要透過宛如「入口」的MEMS（微機電系統）麥克風下指令。

很多人可能不知道，以上產品裡的麥克風，竟是一家總部位於新竹的IC設計公司鈺太所提供。

瞄準長生命週期市場

靜心布局耳機、車用10年

在2021年坐上全球筆電MEMS麥克風龍頭的鈺太，同年營收飆上歷史新高的27億元，更賺進1.5個股本。除了筆電市場，鈺太其實已悄悄布局新市場多年，包括中國手機品牌、要價上萬元的頭戴式耳機、助聽器甚至是歐美、日系車廠，都是它的客戶。

「這些新事業以前營收占比加起來只有2到3％，今年占比預計會來到18％！」鈺太董事長邱景宏接受《今周刊》專訪時透露 。

鈺太由工研院出身的邱景宏在2005年創立，公司一開始就瞄準MEMS麥克風領域，但由於技術困難、市場封閉始終無法切入。

2015年，透過與封裝廠股東加高電子結盟，率先做出適用於筆電市場的數位式MEMS麥克風，打入聯想、華碩以及宏碁等筆電大廠，才正式熬出頭。

邱景宏回憶，因耳機、車用、助聽器產品在MEMS領域屬於高端市場，產品生命週期比筆電至少多了兩年、平均單價也高，公司早在2014年就已陸續投入研發。不過直到2019年公司在筆電打出成績也成功上櫃，才有資金攻新市場、找新客戶，「我們當時目標很清楚，就是想做生命週期更長、不容易被更換的市場。」

邱景宏會投入這些新市場，也與他過往的經驗有關。2007年，邱景宏就成功開發出手寫板觸控IC、替公司賺了不少錢，但隨著產品被整合進主晶片中，產品問世的第3年，營收又重新歸零。那次經驗，促使邱景宏思考，「要做不會被取代、整合進去的IC。」

當然，挑戰隨之而來。有別於筆電品牌廠不少來自亞洲，但助聽器、汽車甚至高階耳機品牌都來自歐美，過去也是同業樓氏、英飛凌獨占生意，邱景宏坦言「新領域技術門檻高、產品貴，客戶不會為了幾塊錢的元件輕易換供應商。」因此為了打開新市場，他除了督軍研發，也親自飛海外跑客戶。

（圖／今周刊提供）

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