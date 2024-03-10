土耳其總統艾爾多安在伊斯坦堡與烏克蘭總統澤倫斯基會面後，提議主辦烏克蘭和俄羅斯和平峰會，以終結這場戰爭。天主教教宗方濟各近期接受媒體專訪時，首度表示烏克蘭應該拿出「舉白旗」的勇氣，透過談判結束俄烏戰。

路透社報導，方濟各上月初接受瑞士公共廣播公司RSI專訪時，第一次在討論烏克蘭戰爭時使用「白旗」或「戰敗」等詞語。教宗表示，「我相信最堅強的是那些能看清局勢、為人民著想，勇敢舉起白旗並進行談判的人。談判是一個勇敢的詞。當你看到自己被擊敗，事情進展不順利時，你必須有勇氣進行談判。」

教宗指出，「人們可能會為投降感到羞恥，但他們會問，戰爭將造成多少人喪生？應該及時展開談判，找一個可以充當調解人的國家。以烏克蘭戰爭為例，現在很多人都有意出面調解，比如土耳其。在情況惡化前，不要羞於進行談判。

當被問及是否願意調解時，教宗說「我在這裡」。

對於教宗的言論，澤倫斯基的發言人沒有立即回應。