土耳其總統艾爾多安在伊斯坦堡與烏克蘭總統澤倫斯基會面後，提議主辦烏克蘭和俄羅斯和平峰會，以終結這場戰爭。天主教教宗方濟各近期接受媒體專訪時，首度表示烏克蘭應該拿出「舉白旗」的勇氣，透過談判結束俄烏戰。
路透社報導，方濟各上月初接受瑞士公共廣播公司RSI專訪時，第一次在討論烏克蘭戰爭時使用「白旗」或「戰敗」等詞語。教宗表示，「我相信最堅強的是那些能看清局勢、為人民著想，勇敢舉起白旗並進行談判的人。談判是一個勇敢的詞。當你看到自己被擊敗，事情進展不順利時，你必須有勇氣進行談判。」
教宗指出，「人們可能會為投降感到羞恥，但他們會問，戰爭將造成多少人喪生？應該及時展開談判，找一個可以充當調解人的國家。以烏克蘭戰爭為例，現在很多人都有意出面調解，比如土耳其。在情況惡化前，不要羞於進行談判。
當被問及是否願意調解時，教宗說「我在這裡」。
對於教宗的言論，澤倫斯基的發言人沒有立即回應。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：