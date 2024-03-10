台灣房價上漲的速度遠遠超過薪資成長，昨天的新高價一下就成為地板價，有網友看房時發現，老公寓屋主開價創新高，1799萬遠低於去年附近的1500多萬，讓他感到有點傻眼。話題引起網友們熱烈討論，許多人認為原Po太天真，開價是屋主的自由，市場機制願者上鉤。

原Po在「買房知識家」臉書社團發文表示，看了一老公寓開價1799萬創新高，比去年同地區只賣一間1500多萬多出不少，原Po問了仲介後也只得到「符合現在行情」的回覆，加上他去估價網站得到1300多萬至1500多萬的預估值。

起初，原Po想說開價1650萬或許有機會跟屋主談，但遭到仲介以低於1700萬不談打槍，讓他不禁抱怨，「真是浪費時間欸，要是知道1700以上才能談，就不約時間去看房了。」

許多網友認為他的想法太不切實際，「房子是屋主的，他要賣1799還是799是他的自由，不適合就別看不買最大，貴從來不是商品的問題」、「看房子也可以順便學個經驗，怎麼會是浪費時間，開價不喜歡就走人而已，繼續看下一間，不用想那麼多」、「沒有公定價，也沒有行情價，更没有合理價，只有你情他願價。」

此外，有內行人建議，如果屋主不是專約，可以不同的房仲去探詢看看，有可能實際價格並沒有那麼高，「整個覺得就是房仲試圖把價格抬高，房價就是這樣被推疊上去的，房仲收賣家4%, 買家2%, 哪邊的錢收比較多，幫誰講話成分比較大」、「有時候也是話術，還有房仲、代書那些的費用也都會反應在屋價上，所以太低對他們來說划不來。」