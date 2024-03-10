市面上有很多ETF標榜高股息來吸引存股族，但並非每檔ETF都配息，像下周（15日）即將掛牌的中信上游半導體（00941）不配發股利，投資人要賺什麼呢？專家解釋，投資股票獲利方式包括股利和價差，以台積電、0056舉例，雖然台積電的殖利率輸給0056，但報酬率卻是0056的8倍，很明顯股票價差比股息更能賺取高報酬。
有「不敗教主｣之稱的財經專家陳重銘在粉專發文表示，台灣現在最夯的ETF當然是高股息，但是一檔接一檔的推出，成分股也大同小異，而高股息ETF受限於指數，長期報酬率不會太迷人，只是提供穩定的股利，比較適合資金多、年長的投資人。
他拿元老級0056來舉例，2007年成立時為25元，目前價格約在38元左右，17年來股價只上漲13元，連1倍都不到，而台積電2007年股價僅60元，現在漲到700元以上。若只看股利殖利率，0056贏過台積電，如果看整體報酬率，台積電股價可以漲10倍，超車0056太多倍了。
陳重銘還提到，美國企業其實也不愛配息，因為配息要繳稅會被政府拔毛，像是股神巴菲特旗下的波克夏公司，一毛錢股利都不配，直接將股利拿去投資，公司愈賺錢股價就愈高，投資人賺進更多價差且不用繳稅。
「投資人為了領股利，卻捨棄高報酬，其實是捨本逐末」，陳重銘坦言，他存台積電，也買不配息的00941。
中信上游半導體（00941）是國內首檔聚焦在「半導體上游設備及材料廠的ETF」，囊括一籃子的隱形冠軍，涵蓋晶圓製造過程中會應用到的各種關鍵設備與材料，包含晶片原料矽晶圓、晶圓製程、封裝測試等，目前關鍵技術主要掌握在美國、歐洲、日本等國，且龍頭企業更具有技術專利、取代性低等護城河優勢，未來成長空間相對可期。
00941追蹤ICE FactSet上游半導體指數，國家配置以美國、日本、荷蘭等為主，如全球最大晶片微影設備商艾司摩爾、全球最大半導體設備製造商應用材料、全球最大工業氣體供應商林德集團、日本最大半導體設備商東京威力科創等皆為重要的成分股，與在台掛牌的全球半導體ETF國家分布以美國為主，投資範圍更為廣闊。
00941申購價格為15元，預計掛牌上市時間為03/15 ，屆時投資人可以直接在市場上進行買賣。
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