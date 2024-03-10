人類壽命長短，除了先天條件無法控制，生活層面的保健維護也能產生重要作用。美國一名腦部醫學專家說，日常生活只要落實5大要點就有助於延年益壽，影響力甚至超過遺傳因素，就算是在遺傳方面有可能罹患阿茲海默症的人，也能藉由健康的生活方式讓「不治之症」到來的時機延後好些年。

美國福斯新聞網（Fox News）8日報導，紐澤西州哈肯薩克子午線醫療機構（Hackensack Meridian Health）健康中心記憶、腦部兼衰老醫學專家斯默爾（Gary Small）說，生活中有5大面向與延年益壽有有關，每天落實就能見效：

一、保持正面積極態度：科學證據顯示，樂觀主義者在生理與情感層面遭遇的困難比較少，經歷的痛苦也比較少，活力比較充沛，人生往往比較快樂、平靜。這種人生態度也能增強免疫系統，面對感染能有較佳的抵抗力。斯默爾強調，表達感謝有助於增加樂觀程度。

美國腦部醫學專家建議，從日常生活5個層面顧好健康，就有助於延長壽命，效果甚至大過先天遺傳。（示意圖：shutterstock／達志）

二、多運動：學界醫界已有許多研究認為規律運動與延長壽命有關。調節心血管功能可以改善血液循環，讓能夠增強腦細胞連結、促進心臟健康的腦內啡、蛋白質濃度提升。萬事起頭難，運動亦然，斯默爾強調，只要有了開始，人們就能感受到精力提升、睡眠與情緒改善，這些好處會產生持續下去的激勵作用。開始培養運動習慣時只要設定適當目標即可，慢慢來就好，然後逐漸增強，培養耐力。初入門的運動以能帶來愉悅感者為宜，瑜珈、快走、騎單車、游泳等等，都行。

三、飲食健康：這有助於降低罹患心臟病、癌症、與年齡相關疾病的風險。斯默爾說，中年肥胖會導致晚年失智的機率增加，控制食量有助於保護腦部。魚類與堅果富含的Omega-3脂肪可減少發炎問題，從而降低腦部與心臟受損。富含抗氧化劑的蔬果也能降低氧化壓力，避免細胞因年齡嚴重受損。加工食品、精製糖份的攝取量也要盡量減少，以降低糖尿病風險，糖尿病與失智症發生率較高有關。

注重飲食健康，有助於維持健康狀況，增加長壽機率。（示意圖：shutterstock／達志）

四、管理壓力：長期處於壓力之中，會增加失智症、心臟病罹患風險。斯默爾建議多做冥想與放鬆練習，有助延壽，「每天冥想10分鐘，不僅能改善情緒，還可加強認知能力」。

五、注意健康指標：斯默爾警告，高血壓、膽固醇等與常見慢性病有關的指數居高不下，會增加認知力衰退、心臟病、預期壽命縮短的機率。這些疾病能經由適當用藥與健康生活習慣加以改善，尤其是運動與健康飲食都能達到治療效果。固定接受健康檢查也有助於延長壽命。