國內首間股票上市健身產業柏文健康事業（健身工廠），9日在台中台灣體育運動大學體育館舉辦春酒晚宴，邀請旺福樂團、9m88、高爾宣、艾怡良、黃明志等藝人嗨翻全場，柏文也公布今年1-2月合併營業收入7.39億元，年增23.3％，開春就交出亮眼成績單。
柏文今年春酒主題為春夏音樂祭，特別邀請藝人旺福揭開序幕，接棒表演依序為9m88、高爾宣、艾怡良，壓軸黃明志更是帶來一連串勁歌熱舞，超過2500位員工同歡，春酒最大獎包括星宇航空雙人東京來回機票、偉士牌 Primavera 125，Unimoke MK電輔車，總獎品加上現金獎超過千萬，代表柏文對每位同仁的重視。
柏文同時也公布今年1-2月合併營業收入7.39億元，年增23.3％，其中「健身及娛樂服務收入」4.63億元，年增28.86％；「運動保健服務收入」2.52億元，年增16.62％，創下歷史新高，龍年開春交出第一份亮眼成績單，回顧2023年更是得獎無數。
柏文表示，同仁是企業核心，讓同仁擁有一個幸福、舒適的工作環境，才能激發員工最大潛力，為企業發展注入源源不斷的動力，因此，員工福利不斷提升，例如，營運專員每半年考核調薪；社會新鮮人任職滿1年，優先申請部門輪調，2024年第一季深入校園從南到北廣徵才，更歡迎二度就業者加入，尤其台灣面對少子化浪潮和勞動力不足，柏文採取彈性工時與擴大招聘，用行動讓就業市場知道，教練跟健體顧問是一份長久個人事業。
綜觀2024年，柏文總經理林洵賢指出，健身工廠要成為消費者第一選擇亦為唯一，年度標語「健了再說」，更期許健身房成為民眾下班之後進入生活的中繼站，將上班、讀書壓力徹底釋放，無論天大難關，健了再說，又是一個全新自我。
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