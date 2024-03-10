上市櫃公司股利政策相繼出爐，隨6月股東會腳步漸近，股東會紀念品也揭曉。目前除大魯閣贈3600元消費抵用券、佐登-KY招待股東揪團遊園，擁有84萬股東的晶圓二哥聯電，則是連2年跟咖波貓合作，今年將送隨行杯。此外，中鋼、宏達電、開發金、王品、正隆等5家公司，每年紀念品都會挖空心思，實用創意兼具，除是股民矚目的搶手貨，往往也能掀起一波股東會行情。
聯電除公布發放股息3元，配發率超過6成，昨（8）日再發表今年股東會紀念品，延續療癒取向，今年續與本土文創品牌咖波貓系列合作，繼去年發送「UMCx咖波聯名限定愛地球碗組」後，今年則計畫送出「UMCx咖波聯名限定永續隨行杯」，以竹纖維打造，象徵愛地球的環保概念，股東會預計於5月30日於竹科8S廠舉行。
對聯電連2年送咖波貓配件當紀念品，多數網友直呼卡哇伊，還有人笑問採購是不是咖波粉、公司要不要改名咖波電？咖波行情啟動中？但也有人酸稱是公園套裝+1，能去超商裝熱水，還有人說去年領到的碗都還沒打開，也有網友認為，與其送紀念品，不如股價早點突破百元比較實在。
去年豪發3200元抵用券，帶動股價連日大漲的大魯閣，今年抵用券價值再升級，將透過「大魯閣 Plus」APP提供股東「800元消費抵用券」及8張「每月玩樂買1送1券」，總價值超過3600元。
大魯閣強調，股東持股不限股數均予發放，1股就能領，持有1張（1000股）以上的股東，另外再加發消費抵用券800元，3月28日為最後買進日。雖回饋金額再創新高，但近來股價卻不捧場，能否複製去年站上2字頭的飆漲旋風，有待觀察。
經營佐登妮絲美容連鎖品牌的佐登-KY，除配息1元，今年股東會紀念品也頗具特色，只要持股東會通知書至網美熱門打卡景點佐登妮絲城堡，連本人在內最多招待10名親友免費入園1次，最高價值2000元，12歲以下小朋友一樣免費入園，體驗1秒到歐洲的出遊樂趣，但提醒回饋只到8月31日止，並公告將在6月27日舉行股東會。
各家股東會紀念品陸續出爐，由於股東會前60日為「最後過戶日」，公司會在當天編列股東名冊，而台股交割時間為交易後2天（即T+2制度），因此建議至少要在開會前62天就買進股票，才能順利領到紀念品。
此外，持有1張以上的股東，公司會在開會前至少1個月寄送開會通知書，股東可持通知書親自出席兌領，若無法親往，則可填妥委託資料後託人代領，或到股務代理的代換處、民間委託書徵求據點等地領取。
至於零股股東能否領取紀念品，各家公司規定不一，因此領取方式與地點，務必詳閱開會通知書規定，若沒收到開會通知書，建議自行致電公司股務申請補單，以便憑單領取紀念品。
若零股股東無法親自出席，則可以透過「電子投票平台」行使表決權，並於開會結束後，依開會通知書規定，憑電投紀錄至指定券商股代或公司兌換，開放領取的時間，通常會落在股東會結束後3天左右。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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