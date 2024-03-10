水泥股配息出爐！連續41年配發股利91元、遠東集團旗下亞泥宣布配息2.1元，以近期40元左右計算殖利率衝上5%，連續6年殖利率站上5%。另外，國產日前也公布配息2.1元，殖利率近6%；水泥龍頭台泥去年EPS為1.06元，法人以股息發放率7成推算，今年配息有希望達0.7元，殖利率2.1%。
水泥股配息穩定，台泥連續40年配息77元，亞泥更有41年配發股利91元超級紀錄，統計台泥股東共53.7萬人、亞泥股東12.8萬人，國產股東7.6萬人，總計3大水泥股股東共74.1萬人。
近年積極轉型，本業有壓，台泥近幾年獲利明顯下滑，2020年EPS還有4.32元，至2021年跌至3.3元，2022年僅剩0.74元，去年最新數字出爐，略為回升至1.06元，日前台泥董事長張安平宣告，台泥的電池儲能事業數據要以AI方法分析，今年將擴大招募生成式AI團隊。
相較台泥獲利下滑，亞泥從2018年起EPS都維持在3元之上，遠東集團董事長徐旭東於2021年在亞泥股東說的一席話，被不少亞泥投資人奉為聖經寶典。他當時表示：「我想不出你為何不投資亞泥？」徐旭東指出，亞泥連續3年獲利超過百億元，它不僅是水泥公司，更是健全的投資公司，範圍涵蓋化纖、化工、通訊、金融及百貨，同時也是裕民最大股東。
經過3年，亞泥2021年稅後淨利150.7億元、2022年120.2億元，去年稅後淨利108.8億元，仍維持每年賺逾百億元，去年每股純益（EPS）3.28元，股息配發率64%。
除了台泥、亞泥外，國產日前公布去年稅後淨利36.21億元，EPS為3元，每股配發2.1元現金股息，股息配發率7成。
對於亞泥、國產兩大水泥股公布配息，PTT網友表示「太強了吧，反觀ai泥」、「亞泥5%還可以」、「環泥大漲應該有人早知道」、「還好早就賣掉換國產了」、「想不通大家為何不投資亞泥」。
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