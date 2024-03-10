台灣即將進入超高齡社會，65歲以上老人佔比將逾20%，且因健康餘命增高，中高齡就業人口也日漸增加。勞動部為鼓勵企業雇用高齡失業勞工，對於雇主與勞工2方面均有提供補助，讓雇主可找到合適的員工，也為中高齡者提供就業機會，不至於因年齡而失去工作收入。
勞動部表示，每僱用1名45歲以上中高齡失業勞工，每月會補助雇主「僱用獎助」1.3萬元（中高齡者）、1.5萬元（高齡者），最長12個月，最多可領到18萬元。所謂中高齡者是指45歲至65歲，高齡者為65歲以上。
勞動部表示，這項補助有助於雇主留用技術熟練的勞工，讓具有豐富工作經驗及人生智慧的壯世代勞工，可以在職場繼續發揮所長。
至於補助勞工方面，「疫後改善缺工擴大就業方案」針對45歲以上的失業勞工，只要經公立就業服務機構推介至旅宿業、餐飲業與航空站地勤業等3大疫後缺工產業的專案職缺就業，除了領薪水，還可以領專案缺工就業獎勵，每人每月1萬元，特定地區還會每月再加碼3,000元，最長發給12個月。如工作地點位於公告特定地區，每月還可以再加碼最高3,000元。
勞動部表示，相關資訊可查詢勞動部發展署官網的業務專區/雇主相關補助/僱用獎助（https://gov.tw/Vje）、/中高齡及高齡者就業服務/協助在職者繼續僱用（https://gov.tw/qBz）、/就業相關補助/專案缺工就業獎勵（https://gov.tw/FWZ），也可就近洽詢各公立就業服務機構，或撥打免付費客服專線0800-777-888，由專人提供服務。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：