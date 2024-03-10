台灣即將進入超高齡社會，65歲以上老人佔比將逾20%，且因健康餘命增高，中高齡就業人口也日漸增加。勞動部為鼓勵企業雇用高齡失業勞工，對於雇主與勞工2方面均有提供補助，讓雇主可找到合適的員工，也為中高齡者提供就業機會，不至於因年齡而失去工作收入。

勞動部表示，每僱用1名45歲以上中高齡失業勞工，每月會補助雇主「僱用獎助」1.3萬元（中高齡者）、1.5萬元（高齡者），最長12個月，最多可領到18萬元。所謂中高齡者是指45歲至65歲，高齡者為65歲以上。

勞動部表示，這項補助有助於雇主留用技術熟練的勞工，讓具有豐富工作經驗及人生智慧的壯世代勞工，可以在職場繼續發揮所長。

至於補助勞工方面，「疫後改善缺工擴大就業方案」針對45歲以上的失業勞工，只要經公立就業服務機構推介至旅宿業、餐飲業與航空站地勤業等3大疫後缺工產業的專案職缺就業，除了領薪水，還可以領專案缺工就業獎勵，每人每月1萬元，特定地區還會每月再加碼3,000元，最長發給12個月。如工作地點位於公告特定地區，每月還可以再加碼最高3,000元。

勞動部表示，相關資訊可查詢勞動部發展署官網的業務專區/雇主相關補助/僱用獎助（https://gov.tw/Vje）、/中高齡及高齡者就業服務/協助在職者繼續僱用（https://gov.tw/qBz）、/就業相關補助/專案缺工就業獎勵（https://gov.tw/FWZ），也可就近洽詢各公立就業服務機構，或撥打免付費客服專線0800-777-888，由專人提供服務。