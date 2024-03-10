財經部落客「財經雪倫」日前分享《持續買進》的讀後心得，針對退休準備她整理以下重點；根據4%法則，總退休金是第一年預期支出的25倍，假設退休第一年支出為50萬，總退休金至少要存到1,250萬；「何時可以退休」也可以用「跨越點」來計算，以復華台灣科技優息ETF（00929）為例，只要準備330萬，就能每月有2萬收入，加上每月2萬老年年金，應該夠一個人簡單過生活。

雪倫在她的粉專「財經雪倫」分享閱讀《持續買進》關於「儲蓄」篇章的讀後感。她梳理出5大重點，首先，個人理財最大的謊言是「撙節支出，你就能致富」；雪倫表示，很多財經專家會告訴你「省下咖啡的錢，用這筆錢去投資，就能一年賺XX元」，但財經專家沒有告訴你的是，投資要能有12%年報酬率，且要持續數10年持有投資，不能因為任何原因、任何波動而改變，才能賺到專家所說的獲利。

其次，最牢靠的致富之道就是「增加收入，投資於生財資產」；想存更多的錢，重點在撙節能省的開銷，確保不浪費，聚焦增加收入；在消費方面，若有額度較大的開銷，得要求自己必須拿出相同金額的錢來投資，舉例來說，假設要買一支5萬元的手機，就要再拿5萬元來投資，也就是要存到10萬才能買這支手機，一方面，可以讓自己認真思考該商品是不是自己要的，另一方面，也可同時做投資，創造未來報酬。

而增加收入、理財最重要的就是為了讓晚年能夠維持在職期間的生活品質；雪倫建議，根據「4%法則」，需要的總退休金是第一年預期支出的25倍，假設退休後第一年的支出是50萬，那麼你要存的退休金就是「50萬X25倍=1250萬」；另外一個可以計算「何時可以退休」的方式則是找出「每月投資收益大於支出」的那一個點，又稱「跨越點」；「跨越點」是實現財務自由點，代表財務獨立；公式「每月投資收益=跨越資產X月投資報酬率」。

以投資00929為例，假設未來仍維持每月配息0.13元，以3/1收盤價19.56元計算：藉由投資00929每月有2萬的投資收益，公式為：2萬＝跨越資產X 6‰；跨越資產≈ 330萬；也就是準備330萬，投資00929就能每月有2萬收入。雪倫表示，以00929為例，是因為它自上巿以來穩定配息0.11元；由於去年累積不少的資本利得（3/1官網資本利得還有3.98元），今年還加發小紅包，配0.13元。

對於退休族來說，每月穩定現金流很重要，雖然投資ETF的收益多少會有異動，但盡可能挑選配息穩，較好規畫每月收支；為什麼以2萬元為例？一來超過2萬會被扣健保費，二來我們退休後會有老年年金，大約2萬，加上投資00929，合計4萬，應該夠一個人簡單過生活。

※本文獲得「財經雪倫」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。