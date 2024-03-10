未上市先轟動的00940，主打10元存股+月配息+8%高殖利率，讓人超心動！每月存1張無痛入手，完全迎合小資族需求啊！但不敗教主陳重銘逆風表示，以00940為例，每股10元代表股利少，月配息代表匯費占比高，還有航運股大魔王，看看0056當年如何沉船的，這3大真相都不利小資族，加上便宜未必報酬率好，沒填息都不算賺等2隱憂，都讓他不敢賭啊！

陳重銘在部落格以「00940發行價每股10元，而且是月配息，適合小資族？還是恰好相反呢？」為題發文表示，高股息ETF在去年繳出了好成績，不僅拿得出報酬率，配息的殖利率高低更成為兵家必爭之地，從過去5~6%，不斷提升到7~10%。然後就是配息頻率，年配息已經不吸引人，要改成季配息、甚至是月配息才有吸引力。

再來就是新上市ETF的發行價，以前大多是訂在20元，後來為了吸引小資族買進，就紛紛改成15元了。為何不乾脆改成10元，不是更親民？因為擔心一但上市後股市不振，10元發行的股價很可能會變成個位數，不好看啊！所以過去幾年，諸多投信還是多以15元為發行價。

但是現在高股息ETF這麼多，新的產品一定要吸睛啊，高殖利率、月配息、好入手價格，就成為標配了！我先提醒大家，就算殖利率再高，如果沒有填息也是沒賺喔！但是投信要發行商品，輸人也不能輸陣，殖利率是一定要高一點的，才能吸引投資人買單啊！至於能不能填息，那是以後的事了。

現在可以盤中買零股了，真的不需要挑股價便宜的，便宜也不一定是好貨

元大臺灣價值高息ETF（00940）就符合上面的特點，當然還有必需的收益平準金（拿你的錢來配給你），還有「台灣價值」喔！拜託，政治已經夠煩了，連股票也要講台灣價值。

00940的公開申購價只要10元，元大官網寫著「低價好入手，小資族月存一張無痛入手」，每單位申購價為10元，1張1000股只要1萬元，小資族好入手？現在可以盤中買零股了，就算股價20元，買500股也是1萬元啊！所以，真的不需要挑股價便宜的，便宜也不一定是好貨。

再來就是跟上現在最夯的月配息，低價+月配息，這樣的組合真的對小資族有利嗎？漏掉了一個最大的因素了，其實對小資不利喔！股價低表示領到的股利就不多，例如6%的殖利率，股價10元的一張每年只能拿到600元，分散到月配息就是每月50元；如果股價是20元，同樣是6%殖利率，一張每年可以領到1200元，平均每個月就是100元。

差別在哪裡呢？匯費的比率啊！每次配發股利時，銀行都要收取10元的匯費喔，你想想看一個月只有領到幾十元的股利，但是要扣掉10元的匯費，這個比例高不高？元大官網寫著「小資族月存一張無痛入手」，我們就來算一下，定期定額一個月買一張，連續買一年的情況。

元大官網寫著：標的指數平均殖利率達8.6%（僅供參考，不代表未來），如果買進1張，一年可以領到860元股利，假設平均到12個月，每個月可以領到72元的股利，連一個便當都買不起，真的適合小資族？

定期定額每月買進一張00940（陳重銘提供）

雪上加霜的是，你的72元還要扣掉10元的匯費喔！第1個月匯費的比例高達10/72=13.9%；第2個月再買進一張，2張可以領到144元股利，但是只會收取10元匯費，匯費的比例降為6.9%，還是很高。一直堅持到第12個月，匯費的比例才降到1.2%，這樣算低嗎？買進股票的手續費是0.1425%，1.2%當然算高的啊！

10元低價好入手，但是一張領到的股利就會少，分散到12個月後就更少，然後一年還要扣12次匯費，這樣的商品設計真的適合小資族嗎？當然啦，你一次認購100張的話，匯費的比例馬上降低為0.139%，但是100張算是小資族嗎？請自行評估了！

高股息ETF太多，所以投信都要想方設法來吸引投資人，但是你要看得懂商品的缺點，不要被表面文字給蒙蔽。不然你真的定期定額每月買1張，股利的匯費就持續吸乾你的血了。這種商品絕對不要買零股喔，例如你買了140股（1400元），每月領到股利10元，扣掉匯費後剛好就是零，一毛都不剩；如果買了280股，每月股利扣掉匯費後只剩下10元！你覺得這種商品適合小資族嗎？

當然有人會說復華台灣科技優息（00929）也是月配息啊，怎麼它就適合了？因為股價不同啊，00929股價是18.62（2024/02/05），00940才10元啊！同樣買一張的話，00929每月股利的匯費比例只有00940的1.862分之一，將近一半喔！要用數字來說話，就算同樣是月配息，但是股價不同的結果就不同。

把景氣循環股列為第一大成分股，這種高股息ETF我是沒膽購買的

我再說明一次：股價低+月配息，每個月的股利會很少，被匯費吃掉的比例就很高，對小資族不利，更不應該買零股。股價低不是罪惡，罪惡的是分散12次的月配息，如果是季配息的話，3個月的股利扣一次匯費，比例馬上降低為1/3。低價的商品其實配息頻率不要太高，季配息、半年配是比較適合的！

從上面的數學計算，可以看出標榜「低價、小資、月配息」的商品，反而是最不利於小資的，匯費的成本最高。沒辦法啊，投信現在都走跟風。國泰永續高股息（00878）的季配息成功後，元大高股息（0056）跟著改成季配息；00929的月配息成功後，馬上推出月配息的00940；別人有平準金，後面的都要推出平準金，用投資人的錢配給投資人，再來說自己是高股息，跟風啊！難怪金管會要出手了。

好啦，你如果真的很CARE匯費的影響，記得將股利匯到00940的保管銀行—華南銀行，這樣都不用收10元的匯費了！不過，我一直提醒月配息的ETF，就是不斷地拿錢回來，就享受不到複利的效果，所以你必須要將股利持續買回。華南銀行應該不會剛好是你的股票交割銀行吧？所以你又要每月將股利匯回交割銀行，又麻煩又要繳匯費，也是脫褲子放屁了。如果小資族買了很多檔月配息ETF，不是要到很多保管銀行開戶，煩不煩啊？

以上只是分析：「股價低+月配息，每月股利會很少，被匯費吃掉的比例就很高，對小資族不利！」僅供小資族參考。至於要不要申購？就要看指數的特點，還請自行評估。

不過我是不會參加申購的啦，因為第一大成分股是長榮（權重9.2%，會定期調整），2021年6月0056納入長榮後，隨著航運股沉船，0056從36元高點一路下滑到最低的23.28元喔！把景氣循環股列為第1大成分股，這種高股息ETF我是沒膽購買的，我幹嘛賭航運股？而且10元的發行價，萬一股市反轉就會變成個位數，不好看！反正現在高股息ETF這麼多，也有績效非常好的，不一定要買新上市的！

※免責聲明：本文獲得《不敗教主陳重銘》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。