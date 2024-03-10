台積電距800元大關剩臨門一腳，以最新股價來看，入手1張要價78.4萬元，相較二哥聯電不到5.2萬元就能入手，力積電更不到2.7萬元，讓不少投資人想改買二軍。財信傳媒董事長謝金河分析，晶圓製造發展兩極化，先進製程炙手可熱，成熟製程卻在陸廠殺價取量下淪紅海，提醒選股以基本面為前提，即使聯電殖利率逾6％，參與除息恐淪為拿自己的錢、除自己的息。

謝金河在最新一期《先探》表示，有1位投資朋友認為台積電漲幅太大，因而改買聯電，但為什麼都不會漲？其實這個大哉問，背後透露出很多大問題，並以聯電為例，來看下一個投資新變局。

相較世芯-KY今年漲到4450元，本益比逾100倍，聯電PE只有10倍，甚至比台積電超過20倍還低，從過去投資習慣來看，一軍大漲，大家很快會去找相同產業的二軍，因此，台積電大漲後，大家立刻會想到聯電。

但謝金河認為，這個投資模式，現在已經行不通，台積電去年全年營收2.16兆，衰退4.5％，但第4季淨利2387.1億元，卻是23年4個季度最高。

反觀聯電去年EPS4.93元，看似是1張不錯的成績單，但全年營收2225.33億元，年減2成，稅後純益609.9億元，年減30.06％，更重要的是第4季淨利131.95億元，EPS1.06元，是近幾季最低，而今年配息3元，也比去年的3.6元縮水20％。

至於台積電雖然去年第4季獲利仍衰退19.3％，但今年AI奔馳，加上日本熊本效應發酵，正迎向景氣復甦，預估今年至少有25％，甚至40％的成長，在AI奔馳的路上，台積電已是最重要軍火供應商。

但聯電近年撙節資本支出，固守成熟製程領域，未來幾年面對的是中國在成熟製程的殺戮，根據《晶片戰爭》作者Chris Miller研究，未來3年內晶圓製造的陸廠產能供給增加60％，2020年中國成熟製程產能2600億元，年增29.6％，21年3600億元，年增33.21％，22年3200億片，衰退11.6％，但23年又增加到3514億片，年增6.9％。

中國現在12吋晶圓廠25座，8吋廠15座，6吋廠有4座，在興建中的12吋廠有15座，8吋廠有8座，中國在先進製程受限，但成熟製程產能全開，在這種情況下，同樣是晶圓製造，但產業卻出現兩極發展，先進製程炙手可熱，而成熟製程充滿未知數，謝金河指出，在這樣的情況下，台積電正在拉高本益比。

台積電去年EPS32.34元，以現在股價來看，本益比已經超越20倍，但聯電的EPS4.93元，本益比不到10倍，在21年晶片最搶手的時候，股價曾經創下72元新高，同以成熟製程為主的世界先進也創下177元高價，力積電在20年12月上市，股價很快衝上90元，但這3家晶圓代工廠，這些年都欲振乏力，力積電最慘跌到26元，世界先進跌到59.2元，聯電也跌到35元。

23年聯電交出EPS4.93元的好成績，世界先進淨利73.7億，相較於22年152.8億，淨利打5折，而力積電則出現16.44億元的虧損，這可以看出同樣是晶圓代工廠，但是命運並不相同，聯電、世界先進、力積電將來最大的威脅在中國的成熟製程，如果中國在晶圓製程產能全開，將替世界帶來另一個殺戮產業。

這個現實也告訴大家，未來投資以產業前景、基本面掛帥為前提，謝金河提醒，千萬不可看到一軍大漲，就搶著去追二軍。

聯電今年殖利率逾6％，是高息股，但高殖利的股票最怕陷入成長轉為衰退，如果基本面不夠強，股東參加除息，經常會變成自己的錢，除自己的息，這是選股的第1條法則，一切以基本面榮枯為前提。

※免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。