亞美尼亞與傳統盟邦俄羅斯的關係正處於緊張局勢之中，而該國正積極尋求與西方建立更緊密的聯繫。亞美尼亞外交部長米爾佐揚（Ararat Mirzoyan）接受土耳其媒採訪時透露，該國正在考慮申請加入歐盟（EU）。

據《路透社》（Reuters）9日報導，米爾佐揚在前往土耳其地中海沿岸城市安塔利亞參加一場外交論壇時，接受《土耳其廣播電視公司國際頻道》（TRTWorld）採訪時表示：「亞美尼亞正在積極討論許多新機會，其中包括成為歐盟成員，這已經不再是什麼秘密。」

報導稱，亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）是在2018年的一場反政府示威後上台掌權。自那時起，他一直在深化亞美尼亞與歐美國家的關係，這激怒了傳統盟邦俄羅斯。

儘管亞美尼亞當局一再重申與莫斯科的盟友關係，沒有牽扯到烏俄戰爭，但帕辛揚曾指控俄國企圖破壞他的政府。

亞美尼亞還指責俄羅斯未能保護亞美尼亞，免受長期宿敵亞塞拜然的侵擾。而近年來，亞塞拜然與俄羅斯的關係日益密切。