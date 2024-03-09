韓國將於2024年4月10日舉行國會大選，屆時總統尹錫悅也將迎來就職兩周年。此次選舉將成為決定今後施政動力的一場重大較量，且具有對尹錫悅政府施政「期中考」的性質。

韓國朝野發表4·10國會議員選舉競選承諾，代表性的關鍵詞為「低生育」、「老齡化」和「工作與家庭兼顧」。

韓國國際廣播電台8日報導說，在人口老齡化的情況下，去年第四季度總和生育率歷史首次下滑至0.7以下，人口滅絕成為社會關注的焦點。另外，競選承諾也反映了社會重視「工作和生活均衡」的氛圍。

韓國政黨發布了應對氣候變化和擴大動物福利等反映最近趨勢的承諾。另外，第三勢力政黨提出與朝野兩大政黨不同的政見，也引發廣泛關注。

朝野兩大黨在本屆競選中均提出投入天文數字的經費實現鐵路地下化的承諾，但有人指責，各黨未能具體提出如何籌募財源的方案，被認為是「虛假承諾」。

執政黨「國民力量黨」和最大在野黨「共同民主黨」不約而同提出了低生育對策和擴大老人福利政策，解決方案也大致相同。兩黨都在1月18日發布了低生育承諾，異口同聲地提出了提供育兒休假等加強工作與家庭兼顧、新設「人口部」專門負責低生育問題。

隨著雙職工夫婦的增加，擴大托兒服務也是兩黨共同關心的事項。國民力量黨和共同民主黨提出國家先代付養育費、以後再回收的承諾。這反映出隨著離婚家庭數量的增加，故意不支付子女養育費的「不良父母」數量也在增加的社會狀況。

兩黨均強調，為應對老齡化，應將老人的護理費納入醫保。共同民主黨還提出敬老堂每周五天免費提供午餐，國民力量黨則提出每周七天予以提供。

另外，韓國總統辦公室高層人士8日接受韓聯社電話採訪時表示，若執政黨在選舉中勝出，今後治國理政有望發生實質性變化。尹錫悅就任總統以來一直面臨著「朝小野大」的困境。在對於執政黨不利的國會議席結構下，廢除女性家庭部等核心大選承諾至今未能兌現。

占據多數席位的在野黨利用眾多法案向尹錫悅施壓，同時宣稱將查清總統夫人金建希操縱股價疑點，強行處理任命獨立檢察官的法案，正面劍指尹錫悅夫婦。由此，尹錫悅成為除了前總統李承晚之外行使否決權最多的總統，面臨巨大政治壓力。

與此同時，尹錫悅的支持率一直低迷不振。新冠疫情之後，全球經濟萎縮，俄烏戰爭持續、以哈衝突、北韓挑釁不斷升級等外部環境持續惡化，加上未能獲得多數黨支持的內部問題，尹錫悅面臨「內外受敵」的困境。

只有執政黨在國會議員選舉中獲勝，才能打破當前困局，將政府的醫療、教育、勞動和年金改革推上正軌。尹錫悅在新年工作彙報暨民生討論會上提出的各種恢復民生經濟的方案也有望獲得動力。但若在選舉中落敗，各項國政課題均可能化為泡影。

此次國會議員選舉還將決定日後政權的走向。因此，此次選舉可能出現類似上一屆大選時的朝野和左右兩大陣營集結的格局。