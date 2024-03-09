據韓國外交部7日發布的「2024年主要政策推進計畫」，負責朝核協商的副部級機構——韓半島和平交涉本部將大幅縮編，並和情報分析機構合併成為「外交戰略情報本部」（暫名）。《韓民族日報》指出，韓半島和平交涉本部專門負責韓半島無核化談判，形同「朝核應對特攻隊」，如今時隔18年將退出歷史舞台。有批評稱，有關朝核問題的外交應對能力將會被削弱。

韓國外交部長官趙兌烈7日在外交部工作報告中表示，向總統尹錫悅報告了將韓半島和平交涉本部改編為外交戰略情報本部的計畫。今年上半年內新設的外交戰略情報本部將設置外交戰略企劃官、外交情報企劃官、韓半島政策局、國際安全局。原本是副部長級組織的韓半島和平交涉本部將縮減為局長級組織，並新增脫北者、朝鮮人權等業務。原由韓半島和平交涉本部長擔任的六方會談首席代表將由外交戰略情報本部長擔任。

外交戰略情報本部下設以美國國務院情報和研究局（INR）為原型的外交情報企劃室，對從全世界收集的情報進行綜合分析。外交戰略企劃室將新設總管印度太平洋戰略履行的「印太戰略負責人」。將原來由其他局負責的裁軍、出口管制、不擴散和網路事務等整合到國際安全局。趙兌烈表示，朝核問題已不單單是核導武器威脅，還涉及通過網路犯罪籌集資金等多個方面的問題。考慮到隨著過去十年來發生的變化，而進行此次改編。

「韓半島和平交涉本部」成立於2006年盧武鉉政府時期，是專門負責韓半島無核化和構建和平體制協商的窗口。本部長作為六方會談首席代表，一直負責政府的朝核應對工作。在此次改編已成定局的情況下，本部長金健上月29日作為國民力量黨比例代表引進人才直接進入政界，外交部曾一度發生騷動。

趙兌烈當天強調，為了適應不斷變化的國際地緣政治環境，擴大了韓半島和平交涉本部的組織。但實際上，本次改編將重點放在了為切斷朝鮮核導彈開發資金而進行的網路應對、情報收集等方面，大幅削弱了與朝核相關的外交和協商功能。

韓半島和平交涉本部前任本部長魏聖洛表示，「此次改組的形式是將部分朝核業務納入情報、戰略相關組織，沒能保留韓半島和平交涉本部的整體性和功能」，「為瞭解決朝核問題，像特工隊一樣的組織的整體性消失了」。

長期負責朝核問題的前任政府官員也表示，「雖然目前無法與朝鮮進行協商和對話，但需要繼續與六方會談的各有關方保持溝通，縮小意見分歧，積累外交資產」，「在朝核問題上，中國和俄羅斯與韓國的分歧越來越大，這樣一來就會導致與中國和俄羅斯負責人之間的溝通越來越困難」。

尹錫悅當天在聽取工作報告時強調，「我們嚮往的統一是擴大每一位朝鮮居民自由的統一」，並指示「加強對脫朝居民的外交保護」。