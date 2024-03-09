台積電跟上美股輝達、美超微、AMD（超微）瘋漲腳步，周五（8日）最高來到796元、逼近8字頭，不少投資人賣太早捶心肝，更多空手者大嘆沒跟上。財信傳媒董事長謝金河表示，近日很多朋友都在問台積電可不可以買，他認為當市場所有的人都來的時候，股價可能就「亢龍有悔」了，並示警，這一波所有飛龍在天的AI相關族群，都因為漲幅過大而變成亢龍有悔，接下來的調整難免，且全球股市的漲勢愈來愈集中，也可以看出市場走偏鋒，風險漸增。

受惠人工智慧（AI）狂潮，原本股價溫吞的台積電跟上AI龍頭指標股輝達的腳步，展開兇猛補漲行情，從1月中旬股價約在580元一路狂踩油門，至周五（8日）最高來到796元、逼近8字頭，不到兩個月時間瘋漲37%，終場漲幅稍收歛仍大漲24元（或3.16%），再創新高，市值突破20兆元大關。

謝金河在臉書以「飛龍在天與亢龍有悔」為題發文，台股上兩萬，對於多數投資人來說，大家都有不一樣的感受，這很合理。這個現象在美國股市也是如此，去年的漲勢在科技七雄，今年特斯拉（Tesla）慘不忍睹，接著蘋果（Apple）也不支，漲勢集中在AI 5，這今天輝達衝到974美元，市值達到2.435兆美元，已經直逼蘋果的2.615兆美元。

「這個飛龍在天，很快就亢龍有悔，輝達股價反轉下跌到875.28美元，跌了51.41美元，美超微（Smci）也從1229跌到1140美元，台積電ADR最高到158.4美元，收盤146.3美元，市值最高到8220.96億美元。艾司摩爾（ASML）下跌53.06美元，博通（Avgo）公布首季業績衰退65%，股價下跌98.29美元。」

謝金河表示，這一波所有飛龍在天的AI相關族群，都因為漲幅過大而變成亢龍有悔，接下來的調整難免。「這幾天，有好幾個朋友傳簡訊問我，台積電可不可以買？我實在不知道怎麼回答。這個時候正印證一個現象：『瘦田無人耕，耕開有人爭』的道理。當市場所有的人都來的時候，股價可能就亢龍有悔了」。

謝金河示警，這一波全球股市的漲勢愈來愈集中，也可以看出市場走偏鋒，風險漸增。不過，AI帶來的全球算力革命仍方興未艾，台灣是AI創新的全球後勤基地，重要性正與日俱增，台積電市值大增，會帶出台灣很多新產業。

他直言，這次輝達市值超過沙國石油公司沙烏地阿美（Saudi Aramco），也代表算力時代的晶片重要性已遠遠超越石油。

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