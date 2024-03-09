據共同社9日報導，日本首相岸田文雄8日在官邸會晤印度外交部長蘇杰生，強調「在引領國際社會協作方面，與印度的關係格外重要」，有意加強關係。岸田還展現了為實現「自由開放的印度太平洋」而推進合作的意願。蘇杰生回應說：「我們希望進一步深化合作。」
蘇杰生6～9日訪問日本。他7日在東京發表演講，認為需進一步促進印度和日本的民間交流。他指出：「雖然政府之間關係良好，但很難說這一點得到經濟界的充分利用。企業間和人與人間的交流還不夠充分。」他呼籲日企積極投資印度。
蘇杰生強調印度實現飛速變革，「成為了值得信賴的夥伴」。他希望在半導體、可再生能源和人工智慧（AI）領域等擴大合作。
他以俄烏衝突等為例指出，國際秩序「開始出現裂痕，變得難以預測」，並強調了日印攜手推動國際秩序走向穩定的必要性。
日本外相上川陽子7日在東京與蘇杰生舉行了會談。雙方確認為進一步深化雙邊關係，以及實現日本倡導的「自由開放的印度太平洋」而加強合作。並就推進防衛裝備品轉移、促進太空與網路、經濟安全保障領域的合作達成一致。此外商定方針，創設有關向第三國提供開發援助的平台。
雙方還就印度推進採用日本新幹線方式的高鐵項目、擴大人員交流達成了共識。兩人可能還著眼於印度總理莫迪年內訪日展開協調，並就中東、烏克蘭局勢交換了意見。
印度作為被稱為「全球南方」的新興市場國家和發展中國家的代表受到日方重視。上川在會談後的聯合記者會上強調稱：「兩國共享基本價值和戰略利益。」
印度是日美澳印「四方安全對話」（Quad）機制一員，也與俄羅斯保持傳統關係。此次會談作為始於2007年的「戰略對話」舉行。
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