日本共同社9日引據多名政府相關人士獨家透露，日美兩國政府已開始協調，力爭使日本民間企業能從事駐日美國海軍艦船的大規模維修業務。預計日本首相岸田文雄4月訪美之際，將與總統拜登進行磋商。

透過擴大日方維修的艦船對象，讓全面維修成為可能，將提高駐日美軍的運用效率。報導說，此舉旨在考慮到中國，提升日美的威懾力。另一方面，日美一體化的進展也可能刺激中國和北韓，導致局勢緊張。

對象是在日本周邊活動的美國海軍第七艦隊（神奈川縣橫須賀市）的艦船。一直以來，這些艦船每次定期大修都返回了美國本土。通過在日本進行維護保養，美方可以節約成本並縮短停止運用的時間。如果在日時間增多，那麼例如美軍與海上自衛隊的聯合訓練增加等，有望推進一體化運用。

日本防衛省相關人士透露，日企迄今維修的是不直接參加戰鬥的運輸艦等美國艦船。考慮今後包括驅逐艦等戰艦在內，也能夠承擔維護保養和拆解修理等大修業務。

岸田將於4月以國賓身分訪美。據共同社報導，美國國會民主與共和兩黨領導層3月4日發布消息稱，岸田將於4月11日在美國會參眾兩院聯席會議上發表演說。這將是已故的2015年時任首相安倍晉三以來，日本首相時隔約9年再次在美國會演講。美國眾議院議長強生等人發出了正式邀請。

岸田將作為國賓訪美，表示有意進一步強化日美同盟，為印度太平洋地區以及世界的和平作貢獻。作為在核爆地廣島當選議員的首相，岸田在原子彈投擲當事國美國的聯邦國會發表演說，將為實現「無核武世界」發出怎樣的訊息受到關注。

共同社報導說，針對持續開發核與導彈的北韓和在東海、南海加強活動的中方，岸田將宣傳防衛費大幅增加等防衛力強化措施以及美日韓三國戰略合作的推進，並就俄羅斯進攻烏克蘭、巴勒斯坦自治區迦薩局勢表明日本的立場。