據英媒《衛報》報導，科學家和獸醫警告說，法國人對食用蛙腿的熱愛「已對自然造成破壞」，並危及青蛙在亞洲與東南歐的生存。學者、獸醫和動保團體逾500名專家呼籲法國總統馬克宏停止過度捕撈，並加強青蛙保護措施。

環保組織羅賓漢（Robin des Bois）和Pro Wildlife指出，歐盟每年進口約8千萬至2億隻青蛙，其中法國占比最高。而輸入歐盟的青蛙大多來自印尼、土耳其和阿爾巴尼亞的野生種，或越南農場的養殖種。

Pro Wildlife研究總監奧泰爾（Sandra Altherr）指出，現行做法完全不符合歐盟對野生動物的政策。 她表示：「歐洲的野生青蛙受到歐盟法律保護，但就算威脅到外國的青蛙生態，歐盟卻容忍從其他國家進口數千萬隻青蛙，真是荒謬」。

青蛙腿通常裹上麵糊油炸，或與大蒜和歐芹一起油炒。法國人食用的青蛙腿數量佔據歐盟之最。學界主張，法國應根據《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（華盛頓公約）推動對青蛙的保護。46個非政府生態保護組織已於2月聯名向法國環境部發出倡議。

研究表明，尖牙河蛙（fanged river frog，學名Limnonectes macrodon）已經從法國商業種類中消失，而另兩種更常見的海蛙（Fejervarya cancrivora）和澤蛙（Fejervarya limnocharis）由於持續多年的商業採集，個體數量正接連下降。

報導指出，青蛙在生態系和農場中扮演關鍵角色。蝌蚪可以改善池塘水質，青蛙則可以幫助農民減少農藥用量，還可以捕食蚊子幫助預防傳染病。