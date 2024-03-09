據英媒《衛報》報導，科學家和獸醫警告說，法國人對食用蛙腿的熱愛「已對自然造成破壞」，並危及青蛙在亞洲與東南歐的生存。學者、獸醫和動保團體逾500名專家呼籲法國總統馬克宏停止過度捕撈，並加強青蛙保護措施。
環保組織羅賓漢（Robin des Bois）和Pro Wildlife指出，歐盟每年進口約8千萬至2億隻青蛙，其中法國占比最高。而輸入歐盟的青蛙大多來自印尼、土耳其和阿爾巴尼亞的野生種，或越南農場的養殖種。
Pro Wildlife研究總監奧泰爾（Sandra Altherr）指出，現行做法完全不符合歐盟對野生動物的政策。 她表示：「歐洲的野生青蛙受到歐盟法律保護，但就算威脅到外國的青蛙生態，歐盟卻容忍從其他國家進口數千萬隻青蛙，真是荒謬」。
青蛙腿通常裹上麵糊油炸，或與大蒜和歐芹一起油炒。法國人食用的青蛙腿數量佔據歐盟之最。學界主張，法國應根據《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（華盛頓公約）推動對青蛙的保護。46個非政府生態保護組織已於2月聯名向法國環境部發出倡議。
研究表明，尖牙河蛙（fanged river frog，學名Limnonectes macrodon）已經從法國商業種類中消失，而另兩種更常見的海蛙（Fejervarya cancrivora）和澤蛙（Fejervarya limnocharis）由於持續多年的商業採集，個體數量正接連下降。
報導指出，青蛙在生態系和農場中扮演關鍵角色。蝌蚪可以改善池塘水質，青蛙則可以幫助農民減少農藥用量，還可以捕食蚊子幫助預防傳染病。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：