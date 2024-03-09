蘇丹紅食安風暴持續延燒，受害產品從原先的辣椒粉擴大至胡椒粉等產品，連鎖速食業者頂呱呱已自行送驗，並決定暫時停止供應相關產品，肯德基、麥當勞及摩斯漢堡也紛紛回應了。
頂呱呱昨（8）日發布公告指出，因蘇丹紅風暴擴大，原物料供應商主動提供相關檢驗報告，確認產品皆無檢出蘇丹紅原料，但為保障消費者食用安心，頂呱呱仍主動送檢相關產品，即起暫停供應胡椒粉及部分商品，待檢驗報告出爐後再另行公告。
據《三立新聞網》今報導，台灣肯德基表示，胡椒鹽包原本是顧客有需求時才提供，但為使顧客安心，也已主動暫停供應，待市場穩定後再恢復供應。
台灣麥當勞指出，相關產品目前暫無調整，但會持續關注；摩斯漢堡則強調，原物料產品都有合格檢驗報告，會遵守並配合各縣市政府政策，目前未有調整。
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