蘇丹紅風暴未歇，衛福部次長王必勝今日承諾，會把整個源頭阻絕。透過邊境100％抽批，即便業者退運、更換公司名稱，「該擋都會擋住」。食藥署一定會再1個月內解決，解除國人的疑慮。

王必勝表示，會先把整個源頭阻絕，所謂源頭阻絕就是，禁止一些廠商進口，源頭禁止後，再根據過去的資料、新驗出產品進行溯源，把第1層、第2層都找出來。經過一段時間，就會把有問題的商品都找出來，以後也會從嚴管理。

食藥署長吳秀梅近期透露，目前正在評估環境部列出的57項具食安風險疑慮化學物質，作為邊境檢驗的項目。王必勝今也承諾，會讓規定走得更嚴，一旦查出來就是100％抽批，如再驗出，就全部禁止進口，且會把禁止進口的時間拉很長，才能嚇阻食安問題。衛福部正在積極地把有問題的產品通通追出來，還需要一點時間處理。

外界擔憂，未來不肖業者若退運以後再進口，該怎麼把關？王必勝說，「我們還是100％抽批，一定抽得到」，不管變什麼公司，換什麼名字，該擋都會擋住，逐批抽驗是很有用的。在人力方面，要進行逐批抽驗也沒有問題，一方面食藥署本身有自己的人力，也跟縣市政府合力處理。解除國人疑慮是最重要的，一定要在1個月內解決，能盡快就儘快。

根據食藥署統計，目前共有4家進口商的產品檢出蘇丹紅，為新北市「保欣企業有限公司」、高雄市「津棧國際貿易有限公司」及「佳廣國際貿易有限公司」、台南市「葛瑞特洋菜企業有限公司」。其中「保欣」累計10批不合格、津棧7批、佳廣1批、「葛瑞特洋菜」1批。截至3月8日，共計下架、封存了15萬2072.8公斤的產品。