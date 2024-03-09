我友邦海地上月底爆發動亂以來，全國進入緊急狀態，昨（8）日總統府附近更傳出激烈槍戰，目前首都太子港遭到癱瘓，當地數百萬民眾恐怕將面臨人道危機。

西班牙埃菲通訊社（EFE）、美國ABC新聞報導，武裝幫派8日晚間發動大規模攻擊，目標對準太子港市中心多棟政府大樓，包括總統府、內政部和掌管西部地區的警察總部。

報導指出，武裝團體與警方爆發激烈衝突，現場不斷傳出槍響，夾雜著巨大的爆炸聲。附近許多居民聽到槍聲大作，連忙攜家帶眷逃往安全地區避難。

海地武裝幫派近年來持續作亂，2月29日以要求總理亨利（Ariel Henry）下台為由，攻擊當地最大監獄，造成數千名囚犯集體越獄。當時亨利正出訪肯亞，隨著國內暴力情事升溫，至今仍無法返國。

自從前總統摩依士（Jovenel Moise）2021年遇刺後，亨利代理職權至今，美國日前呼籲，亨利應加速交接政權；曾協助領導2004年政變的前海地警察首長菲力普（Guy Philippe），也要求亨利下台，並表達他希望成為總統，「我認為他（亨利）應該留在他目前待的地方...讓海地人決定他們的命運。」