大陸人力資源社會保障部部長王曉萍9日在全國人大舉行的記者會上表示，今年就業市場開局良好，企業開工復產、農民工返回職場流動平穩有序，求職招聘活躍度上升。值得關注的是，人工智慧、大資料等專業人才需求旺盛，康養護理、住宿餐飲、文化旅遊等服務業需求走高，小微企業招聘需求明顯增加，技術技能崗位需求快速上升。
王曉萍說，就業市場的變化，充分印證當前大陸經濟回升向好態勢，服務消費潛能的釋放，也折射出傳統產業轉型升級、新質生產力加快發展的新趨勢，對保持就業趨勢持續穩定有信心、有底氣。不過她也說，就業總量壓力不減，結構性矛盾仍待破解，部分勞動者就業面臨一些困難問題，穩就業還需付出更多努力。
關於今年的就業工作，政府工作報告作出了部署，將全力以赴穩就業、惠民生、促發展。重點是從五個方面來發力：第一個方面是全力穩定就業。今年，將延續降低失業、工傷保險費率政策，落實和完善穩崗返還、專項貸款、就業和社保補貼等政策，更好釋放政策紅利。
第二個方面是全力拓寬就業管道。將加強對就業容量大的民營經濟、中小微企業等各類經營主體的支援，大力培育數位經濟、銀髮經濟、綠色經濟等就業新的增長點。
第三個方面是全力提升就業技能。這是解決結構性就業矛盾的關鍵之舉。近年來，政府每年開展補貼性職業技能培訓超過1,800萬人次，有效增加了技能勞動者供給。
第四個方面是全力優化就業服務。就業服務是促進供需對接的重要措施。
第五個方面是全力保障重點群體。今年高校畢業生將達到1,179萬人，我們將強化促進青年就業政策舉措，拓寬市場化管道，穩定公共職位規模，優化全週期就業創業指導服務。
她說，與此同時，也會強化人力資源市場規範發展，積極構建和諧勞動關係，保障農民工工資支付，維護勞動者合法權益，營造公平良好的就業環境。
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