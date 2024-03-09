大陸房地產景氣低迷，民營房企不斷爆雷，逼得政府推出各種「保交樓」措施，還提出「構建房地產發展新模式」。住房和城鄉建設部部長倪虹重申「房住不炒」觀念，在新模式下，希望現在的房地產企業看到，今後拼的是高質量，拼的是新科技，拼的是好服務。

大陸十四屆全國人大二次會議今天（9日）下午3時，在梅地亞中心新聞發佈廳舉行記者會，邀請教育部部長懷進鵬、人力資源和社會保障部部長王曉萍、住房和城鄉建設部部長倪虹、國家疾病預防控制局局長王賀勝就教育、就業和社會保障、住房、醫療疾控等相關問題回答中外記者提問。

倪虹表示，中共黨中央提出「構建房地產發展新模式」。這是破解房地產發展難題、促進房地產市場平穩健康的治本之策。如何構建，可分三方面來說：

第一，在理念上。要始終堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，完善「市場＋保障」的住房供應體系，政府保障基本住房需求、市場滿足多層次多樣化住房需求，建立租購並舉的住房制度，努力讓人民群眾住上好房子。

第二，在機制上。我想有兩點，一是建立「人、房、地、錢」要素聯動的新機制，也就是說從要素資源科學配置入手，以人定房、以房定地、以房定錢。抓手就是指導各地編制好住房發展規劃。二是完善房屋從開發建設到維護使用的全生命週期管理機制。這是一項系統性很強的工作。在供給方面，要改革完善商品房開發、融資、銷售等基礎性制度，有力有序推進現房銷售。在使用方面，要加快建立房屋體檢、房屋養老金、房屋保險等專項制度。

第三，在實施上。有兩個重點，一是規劃建設保障性住房，推進「平急兩用」公共基礎設施建設和城中村改造。這既是利民之舉，又是發展之計，也是轉型之策。規劃建設保障性住房，是完善住房制度和供應體系，重構市場和保障關係的重大改革，重點是拓展配售型保障性住房的新路子。「平急兩用」公共基礎設施建設，是統籌發展和安全、提高城市韌性的重大舉措，重點是平時用得著，關鍵時刻能用得上。城中村改造，是解決群眾急難愁盼的民生工程，重點是要消除安全風險隱患，改善居住環境，促進產業轉型升級，推動城市高質量發展。去年國務院先後出台了三個文件，今年重點就是抓開工建設、抓質量安全，盡快取得實實在在的成效。

二是下力氣建設好房子。住房發展，歸根到底，還是要讓人民群眾住上好房子。什麼是好房子？不同面積、不同價位都有不同的好房子。住建部將引導建築師精心設計好戶型，鼓勵企業研發好產品、好材料、好設備，住建部也希望能夠多行業跨界協同，合力建造綠色、低碳、智能、安全的好房子，讓群眾能夠住得健康、用得安全方便。

倪虹表示，在新模式下，希望現在的房地產企業看到，今後拼的是高質量，拼的是新科技，拼的是好服務。誰能抓住機遇、轉型發展，誰能為群眾建設好房子、提供好服務，誰就能有市場，誰就能有發展，誰就能有未來。