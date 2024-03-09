聯準會今年降息機率高，刺激股市與金價大漲，過去一周屢創新高，讓不少投資人開始思考是否趁勢獲利了結。大陸有位男子在1日將手上的6公斤金條變現289萬人民幣（約新台幣1263萬）沒想到，下一周金價狂飆，足足少賺14萬人民幣（約新台幣61萬）以上，銀樓老闆不禁說，「我都替他後悔。」
搜狐網報導，大陸杭州一家黃金回收公司負責人表示，1日晚上的回收價落在482元人民幣左右，但8日漲到505.6元，短短一周就有不少差距，「誰也沒想到金價會漲成這樣，這位客戶是做生意的，或許這筆錢已經派上用場。」
這位客人之所以讓老闆留下深刻印象，在於當天他直接拿了6公斤金條上門變現，「散客有6公斤的金條很少見，所以對他的印象很深刻，不知道他看到這周金價暴漲有什麼想法，我都替他後悔了。」
至於金價後市如何？大陸國有銀行資深高管表示，出現一定的回檔風險，但黃金大幅調整的空間小，中長期來看緩步向上，「珍惜每個回檔的機會」。銀樓負責人也提醒，消費者不用太糾結，該買還是得買，但如果是投資或資產配置，可以多觀察市場動態。
8日黃金價格再創新高，紐約黃金期貨上漲0.9%，收每盎司2185.50美元，黃金現貨價上漲0.5%，每盎司2170.55美元。
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