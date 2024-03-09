中印邊境緊張，新德里要向邊境增兵。

隨著中國與印度之間的緊張局勢升高，印度將向邊境增派10,000名士兵，並重新調派更多部隊。

綜合外電8日報導，印度高級官員7日說，先前派駐印度西部邊境的多達1萬名士兵如今已被抽調出來，以負責守衛與中國接壤的一段邊境。而中國外交部發言人毛寧週五在外交部例行記者會上說，新德里的這種動作「不利於維護中印邊境地區的和平與安寧」。他同時也強調，印度在中印邊境加強軍力部署，不利兩國「為緩和邊境局勢所作的努力」。

印度在與中國有爭議的邊境加強軍事準備，顯示這兩個核武大國之間的緊張局勢可能加劇，而這次部隊調整是2020年6月中印在東拉達克加萬谷（Galwan Valley）超過40年來，首度爆發血腥衝突的背景下進行的。同時印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）則警告，要是受到任何攻擊，新德里都會給予適當的回應，轉彎抹角地把矛頭指向中國。