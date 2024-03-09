新北市三芝每年春天的年度盛事「三芝櫻花季」今日登場。（新北市三芝區公所提供／呂健豪新北傳真）

新北市三芝區每年春天的年度盛事「三芝櫻花季」，今（9）日在三生步道粉嫩登場，除了近距離賞櫻之外，2天的櫻花季活動還有舞台表演、櫻花市集、健行闖關趣、日式和服體驗、拔蘿蔔農事樂、芝櫻風鈴DIY等，三芝區公所更邀請多組優秀表演團體到場演出。

三芝區公所表示，今年三芝櫻花季除了賞櫻沈浸在春季的浪漫氛圍當中外，還有多項精彩活動，其中櫻花市集也是一大亮點，包括三和社區、二號空間青年培力工作站、大屯山下的浪漫、北海地創協會、富朵苗圃、芝樂農場、AirMagic種苗育種農場與北海藝創協會等，現場展售在地特色農產品和藝文商品，展現三芝風土魅力。

此外，區公所也安排賞櫻健行闖關趣活動，在三生步道沿途設置3個與節能減碳、環境保護議題有關的關卡，讓民眾在健行時，加深環保觀念，通關後更能獲得點數兌換現金抵用券。另在櫻花樹下規畫柴犬主題燈，讓民眾在觀賞夜櫻時可以拍照打卡。

雖然櫻花季活動只有2天，但還有相關藝術展演活動，如4日起至4月7日在三芝故事館的「花見群櫻文創聯展」以及今日至3月31日在興華驛站的「龍賀櫻陶文創聯展」，民眾都可以把握時間前往觀展。

兩場展覽匯聚八甲窯許俊翔、十八份窯林育生、柴燒陶藝洪健源、漂木空間楊樹森、守靜堂吳仲宗、木子盛陶藝工作室李振盛、木雕工藝師曾俊豪與陶藝教師吳德賢等藝術家作品，融合在地農業及藝術元素，展現出獨特的藝術魅力。