飲食是守護大腦健康關鍵，營養師顏瑜萱就分享一種飲食法，叫作「麥得飲食」（MIND Diet），能預防因老化造成的健忘或失智，其包含了10種健腦食物，分別為綠葉蔬菜、堅果、莓果、豆類、全穀物、海鮮、禽肉、橄欖油和葡萄酒；以及少碰5種傷腦食物，如紅肉、人造奶油、起司、糕點和糖果、油炸食物。
顏瑜萱在臉書專頁「瑜萱營養師」發文表示，麥得飲食是結合保護心血管的地中海飲食，與控制血壓的得舒飲食而延伸的飲食模式，主要透過調節心血管，及增強抗氧化和抗發炎成分，來發揮保護神經的作用。研究指出，依循麥得飲食的評分結果，腦部相當於年輕7.5歲；另一篇研究也發現，麥得飲食可降低阿茲海默症發病率。
至於麥得飲食該怎麼吃？顏瑜萱提到，其包含了10種健腦食物，分別是綠葉蔬菜、堅果、莓果、豆類、全穀物、海鮮、禽肉、橄欖油和葡萄酒。食用份量如下：
1、每天攝取3份全穀，1份等於3分之1碗，如糙米、黑米、燕麥、藜麥。
2、每天至少攝取2拳頭蔬菜，其中1拳頭應為綠葉蔬菜，如山茼蒿、菠菜、地瓜葉等。
3、每周至少攝取2份莓果，1份草莓約為10～16顆；1份藍莓為市售1小盒；1份桑葚約是20～30顆。
4、每周至少攝取3份豆腐，如豆腐、豆干、黑豆、毛豆，但不是澱粉類豆子。
5、每周至少攝取2次禽肉、每周吃魚至少1次，使用蒸、煮、燉、滷、炒或烤的烹調方式。
6、每天攝取1湯匙堅果，並使用特級初榨橄欖油烹調。
7、每天可以喝1杯葡萄酒，約100～250毫升。
除了上述健康飲食，顏瑜萱指出，麥得飲食還包含要少吃5種傷腦食物，如紅肉、人造奶油、起司、糕點和糖果，以及油炸食物。食用份量如下：
1、每周攝取紅肉（牛、羊、豬）不超過4次。
2、每周攝取油炸物或速食不超過1次。
3、每周攝取起司不超過1次。
4、每周攝取糕點、零食和糖果應少於5次。
5、每天攝取奶油或人造奶油不超過1大匙。
★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：