飲食是守護大腦健康關鍵，營養師顏瑜萱就分享一種飲食法，叫作「麥得飲食」（MIND Diet），能預防因老化造成的健忘或失智，其包含了10種健腦食物，分別為綠葉蔬菜、堅果、莓果、豆類、全穀物、海鮮、禽肉、橄欖油和葡萄酒；以及少碰5種傷腦食物，如紅肉、人造奶油、起司、糕點和糖果、油炸食物。

顏瑜萱在臉書專頁「瑜萱營養師」發文表示，麥得飲食是結合保護心血管的地中海飲食，與控制血壓的得舒飲食而延伸的飲食模式，主要透過調節心血管，及增強抗氧化和抗發炎成分，來發揮保護神經的作用。研究指出，依循麥得飲食的評分結果，腦部相當於年輕7.5歲；另一篇研究也發現，麥得飲食可降低阿茲海默症發病率。

至於麥得飲食該怎麼吃？顏瑜萱提到，其包含了10種健腦食物，分別是綠葉蔬菜、堅果、莓果、豆類、全穀物、海鮮、禽肉、橄欖油和葡萄酒。食用份量如下：

1、每天攝取3份全穀，1份等於3分之1碗，如糙米、黑米、燕麥、藜麥。

2、每天至少攝取2拳頭蔬菜，其中1拳頭應為綠葉蔬菜，如山茼蒿、菠菜、地瓜葉等。

3、每周至少攝取2份莓果，1份草莓約為10～16顆；1份藍莓為市售1小盒；1份桑葚約是20～30顆。

4、每周至少攝取3份豆腐，如豆腐、豆干、黑豆、毛豆，但不是澱粉類豆子。

5、每周至少攝取2次禽肉、每周吃魚至少1次，使用蒸、煮、燉、滷、炒或烤的烹調方式。

6、每天攝取1湯匙堅果，並使用特級初榨橄欖油烹調。

7、每天可以喝1杯葡萄酒，約100～250毫升。

除了上述健康飲食，顏瑜萱指出，麥得飲食還包含要少吃5種傷腦食物，如紅肉、人造奶油、起司、糕點和糖果，以及油炸食物。食用份量如下：

1、每周攝取紅肉（牛、羊、豬）不超過4次。

2、每周攝取油炸物或速食不超過1次。

3、每周攝取起司不超過1次。

4、每周攝取糕點、零食和糖果應少於5次。

5、每天攝取奶油或人造奶油不超過1大匙。

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