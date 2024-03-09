中科院以天劍二型防空飛彈為基礎研發的「陸射劍二」飛彈量產進度順利，繼陸軍8軍團43砲指部完成接裝之後，北部的6軍團21砲指部日前也完成接裝，4月將首度在九鵬基地舉行的精準彈藥射擊操演時進行實彈射擊。

國軍每年7月至9月，均會在九鵬基地實施精準飛彈射擊訓練，主要區分地對空、艦對空、艦對艦、空對空與空對艦等五種作戰模式，此外還搭配神鷹、雷霆、神弓及天馬實彈操演，但過去為了節省彈藥，各部隊採定期涉及方式，從今年4月起，將交由各作戰區部隊，輪流到九鵬及三軍聯訓基地實施射擊，讓各部隊打好打滿，增加指揮管制及接戰的實戰經驗。

據了解，這項新制將從四月份開始實施，第一波上場，就由四、三、五作戰區進駐九鵬基地，指揮轄區防空部隊，射擊最新的天劍二型防空飛彈、雷霆2000火箭、地獄火、響尾蛇飛彈等，讓各級部隊隨時熟捻接敵程序，時刻進行備戰。

陸軍8軍團指揮官呂坤修中將昨日視導43砲指部防空戰備部隊。（青年日報提供）

根據軍媒《青年日報》報導指出，8軍團指揮官呂坤修中將昨日視導43砲指部防空戰備部隊，實地了解戰訓任務執行概況，肯定官兵戮力戰備任務及堅守崗位的辛勞，並期勉官兵持恆戰訓本務，強化應變能力，捍衛國家安全。

呂指揮官強調，因應敵情威脅，需綿密監控空情，持恆演練戰備應變處置能力，以建構可恃的空防戰力；其次，特別叮囑幹部持恆宣導軍紀要求事項，運用組織功能，掌握官兵營內、外動態及心緒狀況，消弭危安潛因，確維部隊整體戰力。

從《青年日報》釋出的照片顯示，呂坤修中將昨日視導的裝備，就是陸射劍二飛彈系統。