半導體市況回溫，各家IC通路商透過併購擴充營運規模，提升核心競爭力，其中，去年豪砸1200億元收購加拿大IC通路商Future Electronics，寫下半導體最大併購案的文曄，分析師除看好超越大聯大成為台灣IC通路一哥，加上連續7年配息，合計配發21.85元現金，加上今年EPS上看15元，以目前股價159.5元推算，本益比僅16.6倍，投資價值浮現。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，文曄致力代理高階品牌並提供優質服務給半導體供應商與下游客戶。在亞洲市場擁有優勢地位，並積極布局國際，目前以手機為公司的主要營收來源，佔近3成比重，其次是數據中心業務，佔比22%，平均毛利率為6%。

在國際市場上，亞洲地區以文曄和大聯大為兩大代表，歐美市場則以Arrow、Avnet和Future為主要競爭對手，此次收購Future Electronics，除豐富被動元件產品線，加上對方中小客戶的覆蓋率較高，都讓收購案更具戰略意義，提高國際競爭力。

王榮旭指出，高度互補的併購案將強化公司業務及財務表現，並帶動毛利率與市占率雙升，預計各國主管機關審查後，年中有望順利交割，並自下半年起貢獻營收。

除了併購得宜，隨消費需求復甦和供應鏈庫存調整近尾聲，文曄營收有望繼續增長，特別是資料中心業務和車用業務的持續增長，將成主要動能，光是本業部分，今年EPS估較去年的4.24元翻倍增長，有望以9.6元挑戰歷史新高。

加上文曄1/19公告以1750元處分不超過4500張祥碩持股，獲利高達45億元，業外收益貢獻EPS高達5.1元，推高全年EPS上調至15元，且外資持續買超及預期未來半導體市場成長，明年EPS還有挑戰18元實力。

王榮旭據此認為，近期文曄股價維持強勢，沿著月線往上走，目前股價將有望挑戰歷史高點187元，若短期有碰到月線，可以尋找買點。

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