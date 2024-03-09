總統蔡英文偕同副總統賴清德9日南下高雄，出席嘉義級巡防艦第3艘「雲林艦」交船及台北艦命名典禮。受矚的是，正值海巡這次正副總統罕見同台且同時登上雲林艦，賴的準總統身份，形成「雙總統」在國艦國造同框畫面，被視為具有「雙總統」力挺海巡維護漁民權益的國防政治意涵。
蔡英文9日上午偕同賴清德出席「海巡署嘉義級巡防艦第3艘雲林艦交船暨第4艘4000噸級巡防艦命名下水聯合典禮」時表示，海巡艦艇國艦國造帶動國內造船產業鏈的發展，也為產業帶來榮景，除創造工作機會，更持續提升我們海巡的量能。
蔡英文強調，海洋連結了世界，透過「國艦國造」，我們向全世界傳達台灣堅守民主、自由的決心。我們將持續乘載著國人的期待，凝聚所有力量，乘風破浪，前進世界，打造一個更安全、繁榮的國家。
為了推動「國艦國造」，海委會從2018年開始執行「籌建海巡艦艇發展計畫」，預計到2027年的10年之間，打造141艘、總噸位超過3萬3千噸的新式海巡艦艇。目前各建案都由國內造船公司承攬，且依照計畫執行當中，從小型的巡護艇到千噸級的巡防艦，還有高緯度巡護船，這些都是「國艦國造」的成果。
她說，海巡艦艇國艦國造可以帶動國內造船產業鏈的發展，也為產業帶來榮景。從船舶設計、材料、裝備，到軍工、檢驗，還有維保廠商等訂單，預估可以達到1千億元以上的產值，更創造超過8千個工作機會。
每項政策要能夠有效推動，都需要強大的團隊。她說，過去台船面對全球經濟和產業的變動，努力維繫著台灣造船產業的命脈。也因台船累積堅強的實力，當政府決定投入「國艦國造」，台船才能承擔重任，展現台灣自主造艦的能量。
「雲林艦」將負責南部地區巡防，「台北艦」繼續守護中部海域。蔡英文說，這兩艘巡防艦都配置了手術室及負壓隔離病房，大幅提升海上醫療救難任務的能量，也代表著台灣將能在國際人道緊急救援中，提供更多的援助。
蔡英文強調，未來有「雲林艦」和「台北艦」的加入，我們海巡的量能將持續提升。我要感謝管主委、海委會及海巡署團隊的投入，也要謝謝所有在第一線辛苦的海巡同仁堅守崗位，保衛海疆。由於日前發生金門的海巡船艦執法，跟大陸船隻發生碰撞的爭議，升高台海緊張局勢，蔡英文這次不但親自出席，還帶著副總統賴清德陪同，被解讀是「雙總統」用行動力挺海巡。
這次交船是噸位高達4000噸，是海巡歷年最大，當初共規劃四艘，如今是第三艘雲林艦的交船以及第四艘台北艦的命名，由於配備火箭、機砲跟水砲外，還有攜帶符合現代戰場的無人機，並能停靠反潛直升機，另外還有手術室等醫療設備，媲美海軍的巡防艦，因此還能進行平戰轉換。
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