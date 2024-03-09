總統蔡英文今（9）日上午以錄影方式為「2024女科技人大會–多元共融、共榮互好」致詞時表示，女科技人的多元性、包容性以及創新精神，是灣台繼續前進的重要力量，政府努力打造平等、友善的職場環境，讓更多女性投入或是再次回到職場。也期待有更多優秀的女性科技人才，在各個領域發揮影響力，為台灣提升國際競爭力，也為國家建構更多元的未來。
她致詞表示，首先要感謝台灣女科技人學會每年舉辦女科技人大會，串聯國內外的女科技人網絡，讓台灣的科技人才被看見，也激勵了更多年輕女性投入科技領域。過去幾年來，疫情的挑戰更加凸顯了台灣在全球高科技供應鏈所扮演的關鍵角色。我們相信，女科技人的多元性、包容性以及創新精神，是台灣繼續前進的重要力量。
因此，她說，政府一直努力打造平等、友善的職場環境，讓更多女性投入或是再次回到職場。例如我們將育嬰留職停薪津貼從六成提升到八成，並且放寬彈性申請，讓父母可以同時申請津貼。而在政府和民間的共同努力之下，近年台灣的性別平等表現也在亞洲名列前茅。
蔡英文指出，未來，智慧數位科技的發展，將帶來新的工作、生活和商業模式，我們期待有更多優秀的女性科技人才，在各個領域發揮影響力。她要感謝在場所有的女科技人用專業和熱忱，為臺灣提升國際競爭力，也為國家建構更多元的未來。
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