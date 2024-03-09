【時報-台北電】美股周五以輝達（Nvidia）為首之科技股走勢如同「大怒神」，台積電ADR收跌1.9%較有撐。台積電(2330)周五(8日)帶領集中市場首度衝破二萬點大關，下周台積電「一個人的武林」能否號召成群，成為帶領台股站穩二萬點的關鍵。
另外，台股2月營收將全數公布，正值去年的年報公布高峰期，以及各家公司召開董事會通過股利，亦攸關個股表現。
美國新出爐的就業報告營造降息的好環境，但美股周五盤中震盪走低，費城半導體指數再創新高後收低重挫約4%，台積電ADR再寫新紀錄後終場跌1.9%。AI晶片大廠輝達股價也在盤中創新高後收跌5.55%，率先跌落5日線關卡。
輝達GTC大會即將到來，但輝達股價8日再登高峰後急挫。輝達股價周五開盤後急漲逼近千美元關卡，最高達973.85美元，但逢高賣壓湧現，中場摜破900美元，近尾盤續挫至865.12美元，震盪逾百美元，終場輝達跌幅5.55%，收875.28美元。
輝達GTC大會即將在3月18日登場，市場關注對生成式人工智慧前景之展望。
美國將在下周公布2月消費者物價指數(CPI)、生產者出廠價格指數(PPI)和零售銷售數據，市場也將關注對聯準會(Fed)降息前景的更多線索。
聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)在周四(7日)表示，央行距離有信心開始降息已經不遠。市場預期，FED今年6月降息機率升高。
台積電熊本廠日前風光開幕，帶動日本半導體產業復興，更隨著AI光環帶動本周股價大漲，並率領台股攻二萬點頂峰，但台積電一個人的武林，不少個股出現急劇震盪並整體跌多於漲，下周台股指數應有撐，但整體架構能否轉為健康，才能讓多頭派對延續。
台股周五(8日)在台積電大漲下，開盤不久即站上2萬點里程碑；台積電周五股價最高攻上796元的歷史新高價，市值飆上20兆元。終場收盤784元，漲24元，漲幅3.16%。
台積電ADR周五再寫新紀錄達158.4美元，隨後與美股同挫，台積電ADR跌2.83美元、跌幅1.9%，收146.37美元，換算台股價格920.32元，溢價高達17.38%。
台積電於周五公布營收，受農曆春節工作天數較少影響，2月營收1816.48億元，月減15.8%，年增11.3%，累計前2月營收3974.33億元，年增9.4%。
外資周五續挺台股，光是台積電一檔即大幅買超20821張，累計連六天買超逾10萬張，達10萬6366張。
外資本周大買台積電等電子權值股，單周即買超台股近千億元，達967.89億元，其中，周五歊進432.4億元，創史上第11大紀錄。
不過，外資在期貨布局出現變化，反手布空。在台指期淨部位，三大法人8日淨空單增加4560口，使留倉部位轉為淨空單938口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加4621口，留倉部位轉為淨空單1566口。（編輯：沈培華）
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