大陸全國人大、政協「兩會」期間，兩岸關係動向仍是外界關注重點。全國台聯副會長顏珂9日在全國人大台灣團小組會議上表示，目前兩岸雖面臨嚴峻的情勢，但陸方仍會繼續維護和平、擴大交流、促進合作、深化融合、推進統一。

顏珂表示，當前兩岸情勢面臨嚴峻複雜的形勢，頑固地堅持反中抗中的立場，以美謀毒，繼續在台獨的道路上鋌而走險，嚴重的危害了台海和平穩定。

面對複雜嚴峻的形勢，顏珂說，大陸可以說是意志堅定，始終牢牢把握兩岸關係發展的主導權和主動權，順應兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲，堅定反對台灣分裂和外來干涉。並繼續維護和平、擴大交流、促進合作、深化融合、推進統一。

她還說，大陸一直積極的回應兩岸同胞的共同願望，也持續和台灣各界有識之士，就兩岸關心的問題對話協商。在疫情恢復平穩後，積極推動兩岸的交流合作，克難前行，穩中有進。