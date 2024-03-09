台鋼集團旗下的加捷生醫（4109）8日公告2月營收為5,758萬元，年增170％，創下6年來單月新高，累計今年前2月營收達1億87萬元，年增119％，也寫下7年來同期新高。

加捷生醫表示，2月雖然遇到傳統農曆春節工作天數減少，但受惠於母公司經銷商對公司活動方案的正向回饋，仍交出亮眼成績單，創下6年來單月新高紀錄。而2月活動方案以主力產品「甲魚精-P」強棒出擊，不僅帶來整體營收成績顯著飆升，更推升「甲勇勇錠」、「芝麻香穗EX」、「甲魚顧菁亮」等產品成長銷售幅度。