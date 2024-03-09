善寬建設董事長柯建昌代理銷售寵物飼料30多年，也自建品牌「野性魅力」，近來看好高雄重大建設將推動房市的發展，跨足不動產市場，以每坪90萬元左右，向台灣金聯購得中都重劃區的土地，加上既有的建地，合計493坪，9日動土興建大樓，預定今年6、7月預售，每坪開價上看5字頭。
善寬建設董事長柯建昌指出，善寬建設中都案規劃20坪到40坪的2房、3房產品，總銷約17億元，預定2027年底到2028年初完工交屋，包括店面共114戶。
柯建昌表示，該基地共493坪，其中的100多坪是大約8年前，以每坪40多萬元，向高雄市政府標得，另外的土地則是以每坪90萬元左右，向台灣金聯購得，他說，當初曾在2019年與台灣金聯競標該地，遺憾未能標得。
他說，他原本擔任大中華地區的國外品牌寵物飼料，迄今30多年，2年也自建品牌寵物飼料「野性魅力」，走過大陸、香港、越南和新加坡等地，發現這些區域的房地產市場蓬勃發展。
而高雄市大約從10年開始進行多項重大公共建設，加上相對中、北部，高雄房價偏低，柯建昌表示，開始研究房市之後，便快定從寵物飼料產業，跨足房地產市場，善寬建設中都案是他的第三個建案，前2個建案總銷合計約30億元。
柯建昌指出，中都屬於泛美術館生活圈，未來又有「捷運中華雙鐵線」的交通便利性，因此在中都推案，吸引首購和換屋族進駐。
興城國際協理楊佰翰表示，中都目前的大樓行情，每坪開價介於50萬元到60萬元之間，善寬建設中都案未來開賣時，成交價大約是4字尾、5字初頭。
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