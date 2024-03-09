勞保局公布最新勞保老年年金請領統計，全台又增加1名月領超過5萬元的退休族，打破「全台唯一」紀錄，由於這2名「勞保年金王」的月領金額，相當人均月領額1.88萬元的2.6倍，且大勝不少上班族，專家也分享拉長年資、提高投保薪資、展延請領等3招，加上給付伴隨CPI調高，就能大幅提升退休金的所得替代率，甚至退休後領得比上班時還多。

勞保年金是國人退休金的主要來源之一，據勞保局最新統計，目前人均月領額為1萬8824元，但有3962人月領逾4萬元，而全台原本僅1人突破5萬元天花板，但今年新增1名退休勞工，月領額超過5萬元，寫下唯二紀錄。

勞保局官員透露，兩人之所以能夠月領5萬元，除投保薪資都調到最高級距的4.58萬元，並且維持60個月，加上投保年資也夠長，分別達到60年、50年。

且相較多數人傾向落袋為安，可能選擇打折提前領或足歲時就正常領，2人卻善用「延後1年多領4%」的展延機制，由於最多可延5年領，月領額加計20%後，換算月領金額來到4萬9196元，加上年金隨CPI物價調整機制而調高，因此讓他們現在可以月領逾5萬元。

按照《勞工保險條例》規定，勞保年金須隨物價調整，當行政院主計總處公布CPI成長幅度累積達5%時，得依該成長率調整年金給付金額。

勞保局過去曾公布史上領最多的「勞保年金王」，是1名電子廠老闆，當時月領額竟然高達5萬2035元，由於老先生16歲開始投保，76歲才退休請領，延後領加上年金給付跟隨物價調高，讓他改寫勞保年金開辦以來紀錄。

根據勞保局官網顯示，只要年滿60歲，保險年資合計滿15年，並辦理離職退保者，就可請領勞保年金，今（2024）年起全額請領門檻，已從63歲提高至64歲，後（2026）年以後還將再增1歲至65歲。

專家則提醒，月領5萬是極少數特例，對一般人而言，提早領不見得就比較吃虧，試算請領至國人平均餘命80歲止，65歲正常領只比63歲打折領多拿5萬元，約當多保2年的勞健保費，但同樣打折請領，63歲則比60歲多領25萬元，因此對多數人而言，63歲才是請領年金的最佳黃金年齡，建議在此之前，就要把投保薪資拉至最高水準。

同時，勞保年金牽涉到平均餘命，幾歲領最適合並沒有標準答案，專家建議，若自認身體健康可活到80歲以後，就可以考慮多保2~3年再去請領，但體弱者就不適合，最終決定權仍在勞工自己手裡。

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