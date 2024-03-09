勞保局公布最新勞保老年年金請領統計，全台又增加1名月領超過5萬元的退休族，打破「全台唯一」紀錄，由於這2名「勞保年金王」的月領金額，相當人均月領額1.88萬元的2.6倍，且大勝不少上班族，專家也分享拉長年資、提高投保薪資、展延請領等3招，加上給付伴隨CPI調高，就能大幅提升退休金的所得替代率，甚至退休後領得比上班時還多。
勞保年金是國人退休金的主要來源之一，據勞保局最新統計，目前人均月領額為1萬8824元，但有3962人月領逾4萬元，而全台原本僅1人突破5萬元天花板，但今年新增1名退休勞工，月領額超過5萬元，寫下唯二紀錄。
勞保局官員透露，兩人之所以能夠月領5萬元，除投保薪資都調到最高級距的4.58萬元，並且維持60個月，加上投保年資也夠長，分別達到60年、50年。
且相較多數人傾向落袋為安，可能選擇打折提前領或足歲時就正常領，2人卻善用「延後1年多領4%」的展延機制，由於最多可延5年領，月領額加計20%後，換算月領金額來到4萬9196元，加上年金隨CPI物價調整機制而調高，因此讓他們現在可以月領逾5萬元。
按照《勞工保險條例》規定，勞保年金須隨物價調整，當行政院主計總處公布CPI成長幅度累積達5%時，得依該成長率調整年金給付金額。
勞保局過去曾公布史上領最多的「勞保年金王」，是1名電子廠老闆，當時月領額竟然高達5萬2035元，由於老先生16歲開始投保，76歲才退休請領，延後領加上年金給付跟隨物價調高，讓他改寫勞保年金開辦以來紀錄。
根據勞保局官網顯示，只要年滿60歲，保險年資合計滿15年，並辦理離職退保者，就可請領勞保年金，今（2024）年起全額請領門檻，已從63歲提高至64歲，後（2026）年以後還將再增1歲至65歲。
專家則提醒，月領5萬是極少數特例，對一般人而言，提早領不見得就比較吃虧，試算請領至國人平均餘命80歲止，65歲正常領只比63歲打折領多拿5萬元，約當多保2年的勞健保費，但同樣打折請領，63歲則比60歲多領25萬元，因此對多數人而言，63歲才是請領年金的最佳黃金年齡，建議在此之前，就要把投保薪資拉至最高水準。
同時，勞保年金牽涉到平均餘命，幾歲領最適合並沒有標準答案，專家建議，若自認身體健康可活到80歲以後，就可以考慮多保2~3年再去請領，但體弱者就不適合，最終決定權仍在勞工自己手裡。
※本文暫不授權媒體夥伴
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：